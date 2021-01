Una de las noticias más importantes sobre hardware de 2020 fue que Apple presentó su nuevo procesador y los equipos que lo montarían. La compañía de Cupertino se va a pasar a ARM, algo que ya ha empezado con el Mac Mini M1, y, desde entonces, algunos desarrolladores ya han empezado a mirar un poco mejor esta arquitectura. El problema es que los inicios son difíciles, y mucho software no es compatible. Pero las cosas empiezan a cambiar.

La mayoría de desarrolladores importantes ya han actualizado su software para que funcione con el Apple Silicon, y muchos de ellos ya han lanzado una versión con soporte completo. Pero el cambio de arquitectura también dificulta el uso de otros sistemas operativos, y en un principio no se podía usar ni Windows ni Linux en el Mac Mini M1. Windows ya hace tiempo que se puede usar, por lo menos en una máquina virtual, y desde hoy también se puede usar Linux.

Así lo ha publicado esta mañana Chris Wade, pero mencionando que en su prueba ha usado una sesión Live lanzada vía USB:

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021