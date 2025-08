En las últimas dos semanas más o menos se está publicando información sobre que Linux ha superado el 6% en el escritorio por fin. Antes de la pandemia de la COVID19, el porcentaje se situaba sobre el 2%, subió algo durante el confinamiento y en los últimos meses el registro se mantenía en el 4%. ¿Qué ha podido pasar para que se dé un salto tan grande? Honestamente, creo que medios publicando un clickbait para atraer visitas.

Uno de los primeros medios en publicarlo fue ZDNet. Allí, un autor afirma que da por buenas las cifras porque confía más en este sistema de análisis que en el de StatCounter, pero yo no puedo discrepar más. A veces, los estadounidenses piensan que el mundo se limita a su país, hasta el punto de llamar «América» a Estados Unidos, olvidándose de todo el centro y sur del continente. Y es que el análisis que daría la buena noticia lo ha hecho el Gobierno de EEUU.

Linux: 6% en EEUU, 4% mundial

Tal y como confirman en ZDNet, la página analytics.usa.gov analiza las visitas a la web del Gobierno de EEUU. Como media, ha habido más de 1600 millones de sesiones en los últimos 30 días. Es mucha información para dar un dato fiable, pero sólo para usuarios que interactúan con la página gubernamental estadounidense.

Según este análisis, la cuota de mercado quedaría así:

iOS: 32.4%.

Windows: 32.4%.

Android: 16.4%.

Macintosh: 11.8%.

Linux: 6.2%.

Chrome OS: .0.8%

Otro: < 0.1%.

En la lista anterior ya se ve algo extraño.

El análisis del Gobierno estadounidense mezcla datos, y sólo mide su territorio

La página del Gobierno estadounidense no sólo mide el tráfico de sus habitantes — o mejor dicho, los que visiten su web, que también es posible desde fuera –; es que además mezcla tipos de dispositivos. El apartado en donde Linux llega al 6% es el de «Sistemas operativos», y aquí no se distinguen entre móviles y escritorio. Por ese motivo, el que está a la cabeza es iOS, sistema operativo móvil de Apple que usan más de 1 de cada 2 estadounidenses, empatado con Windows, que no llega a 1 de cada 3.

Así que yo diría que no, que Linux no ha llegado a ese 6%.

Linux en el 4% según StatCounter

Para mí, la referencia la da StatCounter, en donde se analiza cualquier sitio web en cualquier país, siempre que el propietario haya insertado su código de seguimiento (como hace Google Analytics). No todos los sitios web usan las analíticas de StatCounter, pero llegan más lejos que las de una página de un país, por grande que sea.

StatCounter dice que Windows esta ahora en el 70.14%, OS X ha bajado al 9.87% porque macOS — han cambiado de nombre no hace mucho — sube al 5.48% y Linux se queda en el 4.09%. Para mí, la cifra debería ser 5.33%, pero suelen decidir separar Linux de Chrome OS, que se queda con el 1.24%.

Si alguien tiene la culpa es la propia Google, quien prefiere no meter a su sistema operativo de escritorio en el saco de Linux por temas comerciales, sobre todo. Se pueden dar más explicaciones, como que no es un Linux tradicional y que está muy modificado, pero lo cierto es que su base es Linux y es para el escritorio.

Menos del 2% sin separar entre móviles y escritorio

Si queremos hacer el ejercicio de ver cuánto se usa Linux sin separar entre móviles y escritorio, nuestro querido pingüino aún queda peor parado: a nivel mundial, y según StatCounter, se quedaría en un 1.45%. Quien ganaría sería otro Linux, pero en este caso móvil, un Android con el 47.66%, seguido de Windows con el 24.72% y luego ya iOS con el 16.85%.

Lo que faltaría sería sumar la totalidad de sistemas operativos, que se sabe que ahí ya gana por mucho el uso de Linux. Televisores, dispositivos IoT, servidores… y si Google no fuera a la suya y sumara Android y Chrome OS a los dispositivos que usan Linux, quienes se quedarían en cifras irrisorias serían los sistemas de Microsoft y Apple.

Esas son las verdaderas cifras, y no: no ha llegado en año de Linux, por lo menos en el escritorio.