Linux ha alcanzado un nuevo hito en el mercado de escritorio al superar por primera vez el 10 % de cuota de uso en Norteamérica, según los datos publicados por la plataforma de analítica Statcounter. Se trata de un crecimiento muy significativo para un sistema operativo que durante décadas ha ocupado una posición minoritaria en ordenadores personales, pero que en los últimos años ha ido ganando terreno gracias a la madurez de las distribuciones modernas, el auge del software de código abierto y el creciente interés por alternativas a Windows.

Aunque el porcentaje corresponde únicamente al mercado norteamericano y no refleja la situación global, la cifra confirma una tendencia que lleva varios años consolidándose. Linux ha incrementado de forma constante su presencia en el escritorio, impulsado por factores como la popularidad de Steam Deck, las mejoras en Proton para videojuegos, la evolución de Wayland y el desarrollo de entornos de escritorio cada vez más pulidos.

Linux supera el 10 % del mercado de escritorio en Norteamérica

De acuerdo con los datos de Statcounter recogidos por diversos medios especializados, Linux ya representa más del 10 % de los equipos de escritorio conectados a Internet en Norteamérica. Aunque Windows continúa liderando con amplio margen, este avance sitúa a Linux en su mejor posición histórica dentro de esta región y confirma un crecimiento que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar.

El aumento de la cuota de mercado responde a varios factores. Por un lado, las distribuciones actuales ofrecen una experiencia mucho más accesible para el usuario medio que hace una década. Proyectos como Ubuntu, Linux Mint, Fedora, openSUSE o Zorin OS han simplificado enormemente la instalación, el reconocimiento de hardware y el mantenimiento del sistema. Al mismo tiempo, la disponibilidad de aplicaciones mediante Flatpak y otros formatos universales ha reducido muchas de las barreras tradicionales del ecosistema Linux.

El gaming también tiene su peso

Otro elemento clave ha sido el crecimiento del juego en Linux. La llegada de Steam Deck y el continuo desarrollo de Proton por parte de Valve han permitido ejecutar miles de juegos de Windows con un rendimiento cada vez mejor, eliminando uno de los principales obstáculos para la adopción del sistema operativo entre usuarios domésticos. A ello se suman los avances de los controladores gráficos de AMD, Intel y NVIDIA, que han mejorado notablemente la compatibilidad y el rendimiento durante los últimos años.

También ha influido el creciente interés por la privacidad, el control sobre el sistema y la independencia respecto a plataformas comerciales. Cada vez más usuarios buscan alternativas que no dependan de cuentas obligatorias, servicios en la nube o funciones de inteligencia artificial integradas por defecto, aspectos que han generado críticas en otros sistemas operativos.

Pese a este importante logro, conviene poner la cifra en contexto. El dato hace referencia exclusivamente al mercado norteamericano y procede de estadísticas de navegación web, por lo que no representa de forma exacta el número total de ordenadores con Linux. Aun así, constituye una señal muy positiva para el ecosistema y demuestra que el escritorio Linux continúa creciendo de forma sostenida, consolidándose como una alternativa cada vez más relevante tanto para usuarios particulares como para profesionales.

7.51% a nivel global

Ese 10% de Norteamérica queda mejor en muchos titulares, porque ya son más de 1 de cada 10 equipos. Pero si miramos a nivel global, siempre según la misma fuente, vemos que Linux ha pasado a estar en el 7.51% de los equipos de escritorio.

Llama muchísimo la atención, sobre todo si miramos un poco más atrás y vemos que el tanto por cien no llegaba al 4% en mayo (3.81% para ser exactos). Ya en junio subió hasta el 5.59% y ahora está en el mencionado 7.51%. El gran «perdedor» parece haber sido Windows, que ha pasado del 76.38% de mayo al 71.11% de este julio.

Para que se confirme que es una tendencia, tendremos que esperar varios meses y comprobar que las cifras son similares. Es difícil que Windows pierda su trono, pero también era imaginar un uso de Linux que llegara al 7% en el escritorio.