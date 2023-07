Linux rompe la barrera del 3% de cuota de mercado en el escritorio

Los usuarios de Linux somos una minoría. Bueno, por lo menos en el escritorio, ya que en otros apartados, como el de televisiones inteligentes o servidores, lo que se basa en el kernel de Linus Torvalds está a la cabeza. En ordenadores de escritorio hace tiempo que ronda el 1 de cada 50, pero las últimas cifras ponen a Linux por encima del 3% de la cuota de mercado. ¿Qué puede significar esta subida?

Puede significar algo o nada en absoluto. Hace tres años, cuando casi todo el mundo pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, el uso de Linux en el escritorio subió, pero volvió a bajar cuando la crisis sanitaria empezó a estabilizarse. En aquel momento bajó del 1.5%, y fue fácil pensar que lo que pasa es que usamos más Linux en casa que en el trabajo. Pura especulación. Ahora, cuando ya estamos en lo que algunos llaman la nueva normalidad, el porcentaje ha subido del 3%, doblando el uso de hace unos tres años.

Linux sube del 3% ¿por primera vez en su historia?

Yo sí sé que Linux ha rondado siempre el 2% de cuota de mercado, subiendo o bajando esa cifra un poco dependiendo del momento, pero no recuerdo haber leído nada nunca sobre subir del 3%. Hasta ahora. Si vamos a la página de statcounter en donde nos muestra la cuota de mercado a nivel global, Linux dejó junio con el 3.07%. Chrome OS tiene un apartado propio por no ofrecer una experiencia de escritorio real, y se queda con el 4.13%. Por encima estaría macOS con el 21.32% y ya, inalcanzable, Windows con el 68.23%, bastante menos del cerca del 80% que tenía en julio de 2022.

statcounter sólo muestra estadísticas, no da ninguna explicación. Por qué hemos superado la barrera del 3% es una incógnita, como también lo es si la cuota se va a mantener o no. Motivos o cosas que hayan pasado en el último año para que esto sea posible, me vienen a la cabeza un par: primero, que Windows 11 impone unas restricciones que pueden dejar fuera a equipos que no sean de los más modernos; y segundo, que Valve lanzó la Steam Deck y se está centrando en ofrecer la mayoría de juegos de su plataforma para Linux.

Tiempo después de bajar del 1.5%, se volvió a superar el 2%. Ahora hay que ver si ese 3 es un espejismo o una tendencia que se mantiene.