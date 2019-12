Linux necesita una plataforma para triunfar, esto es lo que cree Tobias Bernard 

Tobias Bernard, es un diseñador de Gnome que trabaja para Purism para llevar el entorno en los dispositivos móviles de la compañía, los “Librem 5” el comenta que el verdadero problema de Linux es que, a diferencia de Windows y macOS, no existe realmente una plataforma Linux.

Si bien Linux es el proyecto comunitario más grande en el mundo del desarrollo y pese a ello seguimos escuchando la famosa frase, “este año, es el año de Linux” básicamente como decir que “este año es el bueno”, pero esto no pasa. Linux, por más que integre innovaciones, sigue fracasando en el escritorio y aun que varios han tratado de explicar esto por muchos problemas, incluida la falta de fabricantes que ofrecen PC con Linux preinstalado, soporte para controladores y software propietarios, interfaces de usuario que las personas a veces encuentran muy básicas, o el problema de la fragmentación del ecosistema.

Pese a ello se han realizado muchos esfuerzos para mejorar cada vez mas el ecosistema en Linux, ya que anteriormente uno de los grandes problemas debido a la fragmentación eran las aplicaciones, pues incluso esto sugería un problema para desarrolladores ya que ofrecían su aplicación mediante la opción de compilación para evitar tener que invertir mas tiempo en la creación de paquetes específicos para las diferentes distribuciones de Linux o básicamente invertían ese tiempo en lo cual ambos casos eran parte del problema.

Aun que esto ha cambiado con el tiempo y la llegada de las aplicaciones universales para Linux, dígase “Flatpak”, “Snap” o AppImage, para Tobias Bernard esto no soluciona la raíz del problema.

Pues él dice:

“Creo que el meollo del asunto es en realidad la capa inferior: antes de que podamos tener ecosistemas saludables, necesitamos plataformas saludables para construirlos.

Para él, las plataformas exitosas se distinguen por diferentes elementos que pueden perderse fácilmente simplemente mirando la superficie.

En el lado del desarrollador, por ejemplo, tienen un sistema operativo que los desarrolladores pueden usar para crear aplicaciones y ofrecen un SDK y herramientas de desarrollador integradas en el sistema operativo.

También necesitan documentación del desarrollador, tutoriales, etc. para que las personas puedan aprender a desarrollar para la plataforma. Y una vez que se crean las aplicaciones, debe haber una tienda de aplicaciones para enviarlas.

Pero los desarrolladores no pueden crear grandes aplicaciones por su cuenta. Dicho esto, también necesitas diseñadores. Y los diseñadores necesitan herramientas para simular y crear prototipos de aplicaciones, plantillas de interfaz de usuario para cosas como el diseño y la navegación.

Del lado del usuario final, Tobias Bernard explica que necesita un sistema operativo para el consumidor con una tienda de aplicaciones integrada, donde las personas puedan obtener aplicaciones creadas por desarrolladores.

El sistema operativo principal puede ser el mismo que el sistema operativo desarrollador, pero no necesariamente (por ejemplo, este no es el caso para Android o iOS).

Los usuarios también deben tener una forma de obtener ayuda o soporte cuando tienen problemas con su sistema (ya sea tiendas físicas, un sitio web de ayuda o lo que sea).

En otras palabras, Tobias Bernard cree que no se puede hablar de una plataforma antes de cumplir cuatro condiciones esenciales: un sistema operativo, una plataforma de desarrollador, un lenguaje de diseño y una tienda de aplicaciones.

Linux, No, porque Linux es un núcleo, que se puede usar para crear sistemas operativos alrededor de los cuales se pueden crear plataformas, como Google ha hecho con Android. Pero un núcleo por sí solo no cumple las cuatro condiciones y por lo tanto, no es una plataforma.

Ubuntu todavía no es una plataforma, porque no tiene los elementos más críticos, es decir, un SDK o una pila tecnológica para desarrolladores y un lenguaje de diseño. Otras distribuciones se encuentran en una situación similar a Ubuntu, pero peor porque no tienen tiendas de aplicaciones.

Mientras que para el caso de Gnome, el comenta que es una pila de escritorio más popular en el mundo del software libre y tiene un SDK y un lenguaje de diseño. Sin embargo, no tiene un sistema operativo. Muchas distribuciones vienen con GNOME, pero todas son diferentes de una forma u otra, por lo que no proporcionan un objetivo de desarrollo unificado.

Fuente: https://blogs.gnome.org/