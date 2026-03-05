Tal y como adelantaron en la nota de febrero, Linux Mint estaba trabajando en un salvapantallas que sería compatible con X11 y también con Wayland, lo que se está convirtiendo el servidor gráfico de presente y futuro en Linux. La nota de marzo del proyecto, que recoge lo sucedido en febrero, nos ha mostrado lo que se ve en la captura de cabecera, diciendo que el nuevo salvapantallas de Cinnamon ya está listo y que llegarán muchas buenas noticias en este apartado.

El salvapantallas anterior se ejecutaba como un proceso separado dentro de la sesión, se escribió en Python y C, usaba GTK y estaba diseñado para Xorg. El nuevo salvapantallas no es un proceso separado. Es Cinnamon quien gestiona las cosas directamente, bloqueando la pantalla de manera nativa con sus propios toolkit y widgets, como se ve en la siguiente imagen.

Este salvapantallas es completamente compatible con Wayland. Clem aún no ha decidido si Linux Mint se pasará a Wayland por defecto, pero sí valora la posibilidad.

El desarrollo no ha tenido un camino sencillo. Aunque cuenta con transiciones más suaves, curiosamente se encontraron con el mismo bug que tuvieron durante décadas en el viejo:

«Lo que parecía una condición de carrera aleatoria, lo que hace que la sesión sea visible brevemente antes de que aparezca el protector de pantalla al reanudar o al abrir la tapa. Intentamos solucionar este problema sin éxito durante años y, mientras trabajábamos en el nuevo protector de pantalla, nos dimos cuenta de qué lo estaba causando. Ya está solucionado, no sólo para el nuevo protector de pantalla, sino también después de extensas pruebas como actualización del anterior…«, pero ya está solucionado.

Otras novedades de febrero en Linux Mint

La pagina de sensores se ha añadido a la herramienta de reportes del sistema. Es una página que lista todos los sensores detectados en el equipo y refresca sus valores automáticamente. Hay herramientas tipo CLI que hacen más o menos lo mismo, pero el que haya usado una con interfaz gráfica sabe lo cómodo que es algo no basado en textos.

Todas estas novedades deberían llegar a Linux Mint a mediados de 2026, cuando llegue la próxima versión del sistema operativo. No se sabe si para entonces ya habrán decidido seguir con el calendario habitual o pasar a menos lanzamientos por año, algo que también dejaron caer el mes pasado.