Linux Mint vs. Ubuntu Cinnamon: ¿cuál es mejor?

El pasado abril, tras el lanzamiento de la familia Lunar Lobster, escribí un artículo en el que ponía en duda que los 11 sabores en los que está disponible Ubuntu fueran necesarios. Al final, supongo que si Canonical los acepta como oficiales es porque, primero, sus mantenedores son capaces de llevarlos adelante, y, segundo, porque todos tienen su público. Existiendo Linux Mint, yo no veía necesario la existencia de Ubuntu Cinnamon, pero puede haber motivos para usar la opción bajo el paraguas de Canonical antes que Mint.

El binomio KDE + Ubuntu está disponible en dos opciones diferentes, o dos son las principales: Kubuntu es el sabor oficial, pero KDE neon es en donde KDE tiene más control. KDE está detrás de los dos, incluso hay gente que trabaja en ambos proyectos, pero KDE neon puede actuar con más libertad. ¿Por qué estoy hablando de KDE en un artículo sobre Cinnamon? Sencillamente porque la relación entre Ubuntu Cinnamon y Linux Mint es parecida.

Linux Mint desarrolla Cinnamon

Como KDE neon, Linux Mint usa una base LTS de Ubuntu. Por otra parte, el software del escritorio está siempre a la última, ya que es el mismo proyecto el que lo desarrolla y lanza las nuevas entregas poco antes de una nueva versión de Linux Mint. Ubuntu Cinnamon también tiene de base Ubuntu, pero en su caso las tiene LTS, los abriles de los años pares, y no LTS, el resto y una versión cada seis meses.

Razones para elegir Linux Mint

Entre las razones para elegir Linux Mint, una es que no está bajo el yugo de Canonical. No tienen el por qué, y de hecho no lo hacen, añadir la versión snap de Firefox, hasta el punto de que por defecto no soportan paquetes snap. Linux Mint es libre, y su filosofía se acerca más a lo que es la comunidad Linux: cierta libertad y ausencia de restricciones. Otra de las razones es la base, que usa Ubuntu LTS y la estabilidad está casi asegurada.

También debería ser la elección de los que quieren antes la última versión de Cinnamon, ya que Linux Mint lanza sus nuevas versiones unos tres meses después de cada edición de Ubuntu y Cinnamon sobre un mes antes (Ubuntu > Cinnamon 2 meses después > Linux Mint 1 mes después). Dicho de otro modo, hace que encajen los lanzamientos para que Cinnamon lance sus nuevas versiones a tiempo para incluirlas en Linux Mint, por lo que siempre usan la más reciente.

Razones para elegir Ubuntu Cinnamon

Es probable que a algunos usuarios no les guste la filosofía de Canonical, pero una cosa es innegable: es una empresa importante, y eso asegura buen soporte. La ausencia de alguien fuerte detrás puede provocar que un proyecto desaparezca, algo que no creemos que pase con Linux Mint. Pero tener un seguro nunca viene mal.

Para mí, deben elegir Ubuntu Cinnamon los usuarios que prefieran tener siempre la última base de Ubuntu. En cuanto a versiones del escritorio, siempre irá unos 3-4 meses por detrás, y esto tampoco tiene el por qué ser algo malo. Durante ese tiempo, Cinnamon ya ha recibido versiones correctivas, por lo que se supone que el escritorio será más estable.

Diferentes filosofías para diferentes usuarios

Como siempre en casos como este, no hay una elección más correcta que otra. Hay elecciones que se ajustan más a las necesidades de cada uno. En el tema que nos trae hoy por aquí, creo que hay que valorar:

¿Me gusta la filosofía de Canonical? Los últimos movimientos están siendo polémicos, y si se prefiere tener algo que ofrezca más libertad, quizá sea mejor la propuesta de Clem Lefebre (Mint). Además, el proyecto no es precisamente pequeño y no se espera que desaparezca. Si por el contrario gusta Canonical, se está a favor de todo lo que hace y uno se siente cómodo con un sabor oficial, hay que valorarlo.

¿Necesito una base más probada? Si se prefiere base LTS, ambas opciones lo cumplen, ya que Ubuntu Cinnamon lanza una cada dos años. La diferencia estaría en que Ubuntu Cinnamon usaría una versión del escritorio algo más antigua.

¿Prefiero un escritorio con menos bugs? Ubuntu Cinnamon, como ya hemos explicado en varias ocasiones, tiene un escritorio 4 meses más antiguo, y también con más parches. La diferencia con Mint no es muy grande, pero existe.

¿Quiero Cinnamon lo más pronto posible? Linux Mint.

Se elija lo que se elija, y como siempre digo sobre Linux, la elección es nuestra.