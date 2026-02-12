Hace un mes desde que Clem Lefebvre le diera al botón y nos entregara Linux Mint 22.3, de nombre en clave Zena. Desde entonces ha habido muchas novedades internas, y la nota del mes de febrero, que nos habla de lo sucedido en enero, recoge muchas de estas novedades en el proyecto Mint. Quizá merece la pena a hablar de ello en un orden distinto, porque al final de la nota se menciona que podrían adoptar «un ciclo de desarrollo más largo».

Clem está muy satisfecho con lo que están haciendo. Son un proyecto independiente, y esto les permite hacer cambios como quedarse con base LTS, no implementar snaps, algo que creo que agradecen muchos usuarios, o desarrollar una alternativa a GNOME que no se siente como GNOME. Todo esto requiere un esfuerzo, y dos lanzamientos al año, a lo que se le suma LMDE, les hace ir un poco justos.

Linux Mint y su posible ciclo de desarrollo más largo

«Ya sea que “distribuyamos” (por ejemplo con KDE) o desarrollemos activamente soluciones (por ejemplo con XApp y Cinnamon), dedicamos mucho tiempo a la gestión de lanzamientos. Publicar con frecuencia es importante porque significa que recibimos muchos comentarios e informes de errores cuando introducimos cambios. Seguimos el mismo proceso una y otra vez. Es un proceso que funciona muy bien y produce estas mejoras incrementales versión tras versión. Pero lleva mucho tiempo y pone fin a nuestra ambición en materia de desarrollo. Con un lanzamiento cada seis meses más LMDE, pasamos más tiempo probando, reparando y lanzando que desarrollando«.

A la postre, están pensando en cambiar eso y adoptar un ciclo de desarrollo más largo. Esto tendría lugar justo cuando viene una nueva LTS y se han quedado sin nombres en clave. Lo de los nombres en clave no tiene importancia, pero lo otro sí.

Clem aconseja que nos mantengamos atentos, pero no se sabe exactamente qué pasará con el ciclo de desarrollo. Una posibilidad es que lancen una versión al año, pero ¿esto también valdría para Cinnamon?

Otras novedades de enero

Explicado lo anterior, nos centramos ya en las novedades que han tenido lugar en enero de 2026. Linux Mint como proyecto recibió un récord de donaciones, y 22.3 fue un buen lanzamiento.

Ya mirando al futuro, se continúa trabajando para mejorar los métodos de entrada. Descubrieron que hay muchos usuarios que quieren usar capas de teclado que no coincide con su teclado físico al usar aplicaciones de mensajería. Lo que están haciendo para esto es trabajar en que sea posible configurar un teclado específico al configurar un método de entrada.

En el próximo lanzamiento, la herramienta de administración gestionará los detalles de cuentas y administración. El caso es que muchos proyectos de escritorios están añadiendo estas funciones a los mismos, por lo que otros que dependen de ellos se quedarán sin ellas.

Salvapantallas de Cinnamon y Wayland

Actualmente, el fondo de pantalla de Cinnamon sólo funciona en X11. Es una aplicación suelta que ejecuta su propio proceso y usa GTK. Para el próximo lanzamiento, Linux Mint implementará un nuevo salvapantallas que sustituirá al actual, funcionará en Wayland y X11 y será renderizado nativamente por el compositor de Cinnamon.

Entre los beneficios, las transiciones serán más suaves durante el bloqueo de pantalla, tendrá mejor integración visual y soportará completamente Wayland. Actualmente, el soporte para Wayland no pasa de experimental. En un futuro a muy largo plazo, seguramente abandonen X11 y se centren sólo en Wayland, pero los planes para presente y futuro a al menos medio plazo pasan por soportar ambos protocolos. Linux Mint suele hacer lo mejor para sus usuarios, y esto también se aplica aquí.

La próxima versión de Linux Mint debería llegar a mediados de 2026. Llegado el momento debería confirmarse la nueva cadencia de lanzamientos… o no. Lo que sí es seguro es que estará basado en Ubuntu 26.04 y que incluirá las novedades que han adelantado en la nota de enero.