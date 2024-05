El boletín de abril de Linux Mint nos trae muchas noticias interesantes, y esta vez también para los usuarios que prefieran otras distribuciones. Pero, tal y como también dice Clem, lo primero es lo primero. Intentando resumir, se han asociado con Fastly para alojar y distribuir el software del proyecto desde sus servidores. Esto permitirá aliviar carga a los que ya estaban usando, y en un momento de mucha demanda, como puede ser cuando se descarga el sistema operativo o lanzan alguna actualización importante, la velocidad de las transferencias será mayor.

Otro punto que no tiene tanto que ver con el sistema operativo, pero sí con la plataforma en general, nos habla de otra sociedad, en este caso con Datadog. Está especializado en datos, y les servirá para recoger… eso mismo, datos. El resto de esta nota ya habla de apartados más relacionados al software, lo que imagino que interesará más a la mayoría de nuestros lectores.

Linux Mint se pasa a Matrix

Cuando HexChat decidió lanzar su última versión e informó de que no habría más, Linux Mint tuvo que hacer algo, pues el medio más directo para ofrecer soporte lo hacían vía IRC. Decidieron empezar con el desarrollo de Jargonaut, lo que no es exactamente un programa de IRC, pero el funcionamiento final tiene que ser similar. Ahora mismo, su desarrollo está completo al 75%.

Pero después de escuchar a la comunidad, tomaron la decisión de pasarse a Matrix. Como resultado, abandonarán a Jargonaut y lo que usarán en Linux Mint 22 será Element. Una de las razones es su similitud con Slack o Discord: son modernos, persistentes y simples, lo que les hace ser menos confusos para los nuevos usuarios.

XApps se independizan

Las XApps se crean principalmente pensando en Linux Mint, pero también se están usando en otros sistemas, como Debian, Ubuntu, Fedora o Arch. Por poner dos ejemplos Timeshift y WebApp Manager son XApp y se usan en cualquier parte. Con esto en mente, la decisión ha sido relativamente fácil: a partir de ahora, cuando creen algo nuevo no lo harán para que sea específica de Linux Mint o Cinnamon, el escritorio de su edición principal:

«XApp debería ser su propia organización, con sus propios repositorios de github, sala de chat, sitio web, etc. Debe ser un espacio que facilite la colaboración, la compatibilidad y el desarrollo de aplicaciones que funcionen en todas partes, no solo las que necesitemos o mantengamos nosotros«.

En la nota de Clem hay información extensa sobre este cambio y otros relacionados a los diferentes entornos gráficos. Entre otras cosas, están trabajando para encontrar una o varias soluciones al uso de ciertas bibliotecas e interfaces/temas, como Adwaita. Ahora ya no funciona si no es en GNOME, y han tomado la lógica decisión de eliminar el tema de la lista de disponibles en Cinnamon 6.2.

Mejoras de seguridad en los paquetes Flatpak

A Flathub se pueden subir paquetes siguiendo sus directrices, pero puede hacerlo cualquier desarrollador. Alguien que no sea popular o una compañía puede publicar un programa, pero es probable que no reciba la etiqueta de «Verificado». Allí también encontramos paquetes de desarrolladores oficiales que están marcados como «Sin verificar», y un ejemplo es el del navegador Vivaldi: quien lo sube y mantiene es alguien que trabaja en Vivaldi Technologies, pero aún no ha recibido la etiqueta de «Verificado». Según leí, si el navegador en su paquete flatpak interesa, la compañía dará un paso al frente como tal y se verificará. Pero la cuestión aquí es que esa etiqueta puede no aportar información precisa.

Entre las medidas que van a tomar:

Actualizarán el Gestor de Software para que no muestre por defecto los Flatpaks no verificados – se podrá cambiar este ajuste -.

Cuando se muestren, las aplicaciones no verificadas tendrán una puntuación de 0. La puntuación puede ayudar a un usuario a generar confianza hacia la aplicación, pero el problema aquí no es la aplicación, sino el hecho de que los mantenedores no son quienes la gente cree que son.

Cuando se muestren, las aplicaciones no verificadas se marcarán claramente como no verificadas.

Dentro de aproximadamente 30 días publicarán la nota de este mes, y probablemente conozcamos más detalles del Linux Mint 22 que llegará a mediados de este 2024.