Ya es un hecho. Lo decidieron el mes pasado y siguen con la idea: Linux Mint sólo tendrá una nueva versión cada doce meses. Resumiendo, esto les permitirá centrarse en las nuevas funciones y que éstas lleguen en mejor forma. La base es la misma y lo nuevo llegará un poco más tarde, pero sí hay un problema con el nuevo calendario: los equipos con hardware más moderno pueden no estar soportados.

Hay unas ISOs en Linux que reciben las siglas de HWE (HardWare Enablement). ¿Para qué sirven? Linux Torvalds lanza una nueva versión del kernel cada dos meses aproximadamente, y en cada lanzamiento se añade soporte para nuevo hardware, entre otras cosas. Linux Mint 22.3 salió en enero de 2026 con Linux 6.14, y es un kernel bastante antiguo si tenemos en cuenta que ya vamos por el 7.0. Todo lo que haya salido tras el lanzamiento de ese 6.14 puede funcionar, pero también es probable que no lo haga bien.

Linux Mint lanzará ISOs HWE periódicamente

Por ese motivo, ayer día 30 de abril publicaron ISOs HWE con el mismo Linux Mint 22.3, pero con el kernel Linux 6.17. Según promete Clem en su nota de mayo, lanzarán una ISO de este tipo cada vez que haya un nuevo kernel en la base de los paquetes. Linux Mint está basado en Ubuntu, por lo que lanzarán otra ISO HWE cuando Linux 7.0 esté disponible.

Las ISO HWE están disponibles en este enlace.

Por otra parte, están pensando en una fase Alpha para el nuevo ciclo de lanzamientos. Esto permitiría a los usuarios probar lo que está por venir, y también reportar fallos que los desarrolladores de Linux Mint podrían arreglar antes del lanzamiento de la versión estable. La beta debería seguir existiendo como hasta ahora.

Para finalizar la nota, nos explican que han arreglado un bug en el que después de despertar el equipo, habitualmente tras cerrar y levantar la tapa de un portátil, se veía la sesión durante un momento. Esto se ha corregido en la versión 6.6.4 de Cinnamon.

La próxima versión del sistema operativo llegará en diciembre con todas las novedades que no hayan lanzado este verano por el nuevo ciclo de desarrollo.