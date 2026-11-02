Cuando el equipo de Linux Mint decidió modificar su cadencia de lanzamientos, lo hizo para tener más tiempo para desarrollar: si no lo pierden en actualizar la base, pueden mejorar su software más rápido. Lo que no podíamos imaginar era que se iba a notar tanto. La nota de noviembre del proyecto, que recoge lo sucedido en octubre, está llena de novedades, entre las que encontramos nuevas aplicaciones.

La nota empieza hablando de los modos de reposo. Muchas veces, cuando cerramos la tapa de un portátil y nos olvidamos de él, termina con la batería vacía y puede ser un problema. Ese problema se puede solucionar con una hibernación. Han añadido una página en la herramienta de administración del sistema para activar dicha hibernación correctamente. También hay disponible una suspensión híbrida para suspender el equipo, pero guardando también la sesión en el disco.

Linux Mint mejorará el panel de previsualización de Nemo

El administrador de archivos tendrá pronto un panel de previsualización. Se puede activar con F7 o haciendo clic en el botón de la barra de estado.

Es lo que se ve a la derecha de la imagen anterior. Soporta audio, fotos y vídeos. Además de una miniatura, muestra información relevante.

Por otra parte, se han añadido nuevas aplicaciones. La primera de ellas es Superlight, lo que es básicamente un «monitor del sistema». Muestra gráficos con uso de la CPU, la RAM y también otra información como SWAP, GPU, redes, discos y temperatura, entre otras.

Velocitty es una nueva app de emulador de terminal. Es muy simple, pero llena de funciones. Tiene vista general de pestañas y también paletas de colores (imagen de cabecera).

Otra novedad en forma de aplicación es Unfold, un pequeño gestor de archivos creado pensando en la sencillez. Soporta operaciones básicas de crear y extraer archivos. Una 7zip y 7zip-RAR y es compatible con todos los formatos de cifrado que soportan.

Estas novedades, que el que quiera más detalles deberá visitar el artículo original, estarán disponibles en el Linux Mint 27 que llegará a finales de este año.