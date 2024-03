Clem Lefebvre ha publicado el boletín de marzo de Linux Mint, correspondiente a lo que ha pasado en febrero de este 2024. En él no se ha hablado mucho del sistema operativo y se han tratado otros temas. El primero para lamentarse porque Google Adsense esté siendo cada vez más intrusivo, lo que les hace planterase hacer cambios o eliminar todos los anuncios en su página web. Luego han tratado otro tema más, en este caso una mala noticia de las que hacen bueno el refrán de que «no hay mal que por bien no venga».

HexChat lanzó su última versión en febrero. Fue una actualización que llegó para corregir errores y para despedirse de la comunidad. Linux Mint usa HexChat como cliente de IRC, y antes de eso usaba Xchat. Siempre han usado un cliente de este tipo de mensajería porque tienen incluido el servidor de soporte del proyecto, y allí se pueden resolver muchas dudas. Podrían hacerse cargo del desarrollo de HexChat como han hecho, por ejemplo, con Timeshift, pero sería demasiado trabajo y ya están mirando a un futuro con Jargonaut.

Linux Mint usaría Jargonaut como cliente IRC

HexChat estaba basado en GTK2 (vaya, yo que pensaba que sólo GIMP…), y deberían subirlo a GTK3, entre otras cosas, para que fuera compatible con HiDPI. Linux Mint necesita un cliente de IRC, y Jargonaut puede ser la apuesta ganadora. Aunque use IRC no será desarrollado como un cliente de IRC, y soportará pastebin e imgur vía DND, subir las especificaciones del sistema, problemas y muchas funciones que no están disponibles en un cliente IRC normal. Por otra parte, no permitirá unirse a canales ni usar comandos IRC.

Un cliente IRC que no es cliente IRC. Eso será.

Jargonaut será una XAPP, es decir, una aplicación de Linux Mint como el mencionado Timeshift u otras como Warpinator o el gestor de aplicaciones web. Quedarán especialmente en el sistema operativo con sabor a menta, pero se podrán usar en otras distribuciones. Probablemente la suban a Flathub cuando esté lista, aunque quizá no merezca la pena fuera de Linux Mint.