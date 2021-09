Linux Mint prepara pequeños retoques en su interfaz de usuario

Por mucho que mejore un sistema operativo, si su imagen no lo hace vamos a sentir que estamos trabajando en algo un poco desfasado. Aunque a muchos usuarios de Linux nos importa más el rendimiento, Linux Mint no nació pensando en eso (aunque también), sino para atraer a los de Windows y a los de Ubuntu cuando se pasó a Unity. La próxima versión del sabor menta no oficial de Ubuntu llegará en diciembre, y lo hará con cambios en la interfaz de usuario.

El equipo de desarrolladores liderado por Clement Lefebvre está ahora centrado en revisar la imagen y sensaciones de Linux Mint. En estos momentos se están debatiendo y añadiendo muchos cambios pequeños a la imagen del escritorio, como por ejemplo que Mint-X ha mejorado las notificaciones dentro de la app y una imagen mejorada en la barra de Nemo. Mint-Y también mejorará y, entre otras cosas, soportará aplicaciones oscuras.

Linux Mint 20.3 llegará en diciembre con un tema oscuro mejorado

Entre lo que mejorará en el tema oscuro se mencionan las aplicaciones Celluloid, Xviewer, Pix, Hypnotix y el terminal de GNOME. Cada una de estas aplicaciones tendrán un nuevo ajuste en sus preferencias para activar/desactivar el modo oscuro, pero de momento no estará disponible en Xfce ya que Xfwm no lo soporta. Por otra parte, Mint-Y recibirá nuevos emblemas, es decir, iconos para las diferentes extensiones.

El resto de la nota de agosto la completan dos puntos menos importantes: uno ya nos lo adelantaron el mes pasado, y es que la nueva página web ya está completa al 75%. Se puede seguir el progreso en este enlace, en donde se muestra una lista de lo que queda por hacer, pero no la página web en sí. La otra noticia es que Linux Mint tiene un nuevo sponsor, Das Keyboard, una compañía de teclados mecánicos. En cuanto al sistema operativo, el mes pasado anunciaron que llegaría en diciembre.