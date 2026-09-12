Linux Mint prepara nuevas Xapps: lector de EPUBs y calendario

Linux Mint ha publicado su nota mensual de novedades de septiembre, lo que recoge lo sucedido en agosto de 2026. No hay muchas novedades en el escritorio, pero sí nos han hablado de tres cambios en aplicaciones del proyecto, conocidas como Xapp. Para empezar, que Thingy ha pasado a llamarse sencillamente Library. Pero es que además nos han presentado dos nuevas aplicaciones: un lector de EPUBs y un calendario.

Empezando por Library (captura de cabecera), ahora la aplicación organiza documentos por tipos. Ya no importa qué aplicaciones hay instaladas o qué formatos soportan. Por otra parte, se han introducido mejoras en el diseño y organización de la app que van desde la barra lateral hasta la posibilidad de crear grupos propios y decidir que tipos de archivos contienen.

Linux Mint presenta Xepub

Xepub es un lector de EPUbs que proporciona una experiencia de lectura parecida a lo que encontramos en un Kindle o un Kobo. Permite navegar por capítulos, buscar contenido del libro, añadir marcadores y navegar rápidamente entre ellos.

Y Clockenstein

Clockenstein es una nueva aplicación de calendario y la última en llegar a la familia de Xapps. Soporta múltiples calendarios y funciona con calendarios locales, calendarios de Google y servicios CalDAV como Nextcloud.

Esta nueva app de calendario permite crear y editar eventos y elegir a qué calendario pertenecen. Aún queda mucho por implementar, como su propio daemon y su propio agente de notificaciones.

Aplicaciones necesarias en Cinnamon

Estas nuevas apps son dos necesarias en Cinnamon, por lo menos la del calendario. Lectores de EPUBs hay muchos, como el todoterreno Okular de KDE, pero siempre es mejor algo que se integre mejor en el escritorio que depender de otros. Lo mismo podíamos decir de Clockenstein: una buena app de calendario con integración total marca la diferencia entre saber qué tenemos por delante yno enterarnos de nada.

Linux Mint debería tener nueva versión del sistema operativo a finales de 2027 con estas y otras novedades.