Las herramientas de capturas de pantalla son un tipo de software al que le están prestando atención los diferentes proyectos. Spectacle, de KDE, introdujo posibilidad de grabar la pantalla hace mucho tiempo, y hace algo menos incluso la posibilidad de extraer texto de las imágenes. GNOME, por su parte, también la mejoró mucho hace algunas versiones. Ahora hemos sabido, gracias el post de mayo de novedades en Linux Mint, que Cinnamon ofrecerá pronto su propia herramienta de capturas de pantalla.
En un principio se podrán hacer capturas de pantalla con o sin sombras, las capturas podrán incluir todos los monitores o sólo uno y se podrán recortar antes de copiarlas o guardarlas. No había opción de añadir sombras en Cinnamon 6.6. La interfaz de las capturas tenía una opción para eliminar el marco, pero no era algo útil, contenía bugs y no se usaba en la herramienta de capturas de GNOME. Como resultado, el proyecto ha decidido implementar su propia solución, y todo parece indicar que llegará en Cinnamon 6.7, aunque esto no está confirmado.
Linux Mint mejorará mucho Nemo
Clam Lefebvre y compañía han conseguido mejorar mucho el rendimiento de la respuesta y navegación en Nemo, su explorador de archivos. Según las palabras del líder de Linux Mint, en Cinnamon 6.6 se usaba un retardo de 200ms entre en el momento de hacer un clic en un directorio y el momento en el que este directorio empezaba a mostrar su contenido en pantalla. Algunos directorios cargan más rápido que otros, pero se aplicaban esos 200ms para garantizar una vista suave.
200ms no se notan mucho y no molestó a los desarrolladores de Linux Mint antes, pero una vez te das cuenta, ya no puedes dejar de verlo. Ahora Nemo usa diferentes modos de renderizado que dependen de la situación. Ahora renderiza algunos directorios inmediatamente sin retardo y se muestra más responsivo que antes.
Por otra parte, ahora Nemo soporta algo llamado Búsqueda Interactiva, algo que se puede usar abriendo un directorio y empezando a escribir. Cinnamon 6.6 mostraba en la esquina inferior derecha lo que estábamos escribiendo. Ahora, cuando se empieza a escribir la entrada se añade a la barra de búsqueda, lo que se ve más claro y obvio que antes y no desaparece cuando se deja de teclear o se hace clic en otra parte.
Cinnamon ahora permite arrastrar diálogos
Cinnamon podrá pronto usar cuadros de diálogo de desorden que se pueden arrastrar. Permanecen encima de otras ventanas, pero no bloquean la pantalla y se pueden mover.
Por otra parte, se han mejorado los temas. Los colores y el contraste se ven mejor en la versión oscura del tema Mint-Y. Los marcos y las áreas arrastrables, que eran rectangulares, ahora están ligeramente redondeadas, como los botones y cajas desplegables.
Por último, han aprovechado el mes para añadir soporte para WPA3 y OWE, y también añadir varias mejoras de seguridad, que falta nos hace a los usuarios de Linux, atendiendo a las últimas noticias.
Todo esto debería llegar a la versión estable de Linux Mint a finales de 2026 o principios de 2027. Recordamos que el proyecto ha decidido lanzar sólo una versión al año para centrarse en las mejoras y nuevas funciones.