Recuerdo hace muchos años que un conocido me habló de un complemento de Cydia para iPhone — Jailbreak — de nombre f.lux. Me explicó que era para cambiar el tono o calor de la pantalla, que le molestaba el tono normal, y no entendí nada. Poco tiempo después, Apple lo implementó en sus iDispositivos, explicando bien para qué servía, y ahí ya lo entendí. Como es habitual, los de la manzana no inventan nada, sólo lo popularizan, y esa Luz Nocturna ha llegado a muchas distribuciones Linux, siendo la próxima en implementarlo Linux Mint.

¿Qué hace esa Luz Nocturna? Como explica Clem en su artículo de noviembre de 2024 sobre novedades de Linux Mint, el que corresponde a lo ocurrido en octubre, cambia el tono de la pantalla eliminando la cantidad de azules cuando anochece, de manera que el cuerpo entiende que está llegando la hora de acostarse — el emoji de la imagen de cabecera es el de dormir –, empieza a relajarse y se descansa mejor. Dejar los tonos azules hace que el cuerpo esté como mirando a una ventana que le informa de que es de día, y pasar de una pantalla a la cama no es lo mejor para dormir bien.

Luz nocturna llegará a Cinnamon

El cambio de un tono a otro se hace gradualmente, como cuando anochece, y pasa del normal a uno más anaranjado en una media hora o poco más.

Hasta ahora, Linux Mint llegaba con Redshift para conseguir esto. El problema es que Redshift no estaba integrado en los ajustes, era una app, y sólo funcionaba en Xorg. Por lo tanto, han decidido implementar una solución nativa y llegará a Cinnamon en la próxima versión del sistema operativo, que a su vez usará la próxima entrega del entorno gráfico y funcionará en Wayland también.

Entre el resto de novedades que nos adelantaron este fin de semana, se sigue con el trabajo del lavado de cara al sistema operativo. Los diálogos de Cinnamon migrarán a Clutter:

El diálogo que pide contraseña

Diálogo que pide confirmación

Clem ha avanzado una noticia que guarda relación con el hardware: el proyecto ha empezado a trabajar con Framework, una compañía que hace portátiles de alto rendimiento que son fáciles de actualizar, reparar y personalizar. En estos momentos trabajan para conseguir compatibilidad completa para Linux Mint y Cinnamon.

Linux Mint 22.1 llegará en Navidad con Luz Nocturna e interfaz muy mejorada, entre otros cambios.