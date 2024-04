Clement Lefebvre ha publicado la nota de abril de novedades en Linux Mint, la que corresponde a lo ocurrido marzo de 2024. Lo más destacado para mí aparece por el medio de la nota, y se resumiría diciendo que mientras Canonical sigue haciendo de Canonical, Linux Mint seguirá haciendo de Linux Mint. En Ubuntu 24.04 habrá un nuevo paquete snap, el de Thunderbird, y el equipo de desarrolladores de Mint hará lo mismo que ha hecho con otros paquetes recientemente.

El primer movimiento polémico de Canonical en este sentido lo hizo con Chromium. Lo pasó a paquete snap probablemente para tantear el terreno, ahora Firefox sólo está disponible en el mismo formato y volverá a las andadas con Thunderbird. Hace alrededor de cuatro años, Lefebvre y su equipo decidieron compilar Chromium para seguir ofreciéndolo como paquete .deb, y exactamente igual con Firefox. Thunderbird será la siguiente aplicación en entrar en esta lista, y los usuarios de Mint no tendrán que depender del paquete snap.

Otras novedades en Linux Mint

Hay que tener cuidado con lo que leemos hoy, que es 1 de abril y podemos encontrarnos con cualquier cosa, pero creemos que la nota de Clem es seria. Entre las novedades que ha habido en marzo, hay mejoras para las instalaciones de Linux Mint 22. Los paquetes preinstalados para idiomas que no sean inglés y el que elijamos serán eliminados de la instalación, lo que ahorrará espacio. Si estamos conectados a Internet, el idioma se bajará durante la instalación, pero no es necesaria conexión para idiomas inglés, alemán, español, francés, ruso, portugués, neerlandés e italiano.

Durante marzo se han lanzado ISOs de versiones EDGE con nuevas versiones del kerkel para soportar nuevo hardware. Entre el resto de novedades:

Se ha añadido soporte para el formato Deb 822 en la herramienta de fuentes de software.

Pipewire será el servidor de sonido por defecto en Linux Mint 22.

La próxima versión de Pix soportará imágenes JXL.

Hay un nuevo gestor de previsualizaciones en GIMP que llegará junto a xapp-thumbnailers 1.2.4.

Se ha creado una nueva XApp llamada GNOME Online Accounts GTK que soluciona algunos problemas con la aplicación de GNOME.

Se continúa con el trabajo de Jargonaut para que sea la aplicación de chat de Linux Mint.

Mejoras en los repositorios de paquetes.

Nuevo ciclo de actualizaciones del kernel

Un dato importante es que con Linux Mint 22 se cambiará el ciclo de actualizaciones del kernel. Mint está basado en Ubuntu, en sus versiones LTS para ser más concretos, pero tiene tiene su propia personalidad. Elige qué adopta y qué no, y entre lo que ha elegido no adoptar hasta ahora es el kernel.

Ubuntu suele llegar con un kernel que mantiene Canonical. En las versiones provisionales, las soportadas durante 9 meses, es siempre el mismo, pero en las LTS se actualiza como parte de la activación de hardware (HWE). Pasados unos meses, lanzan versiones de punto, como 22.04.1 y la 22.04.2 más reciente, y aquí tenemos el mejor ejemplo. El kernel subió del 5.15 original al 5.19, con lo que se mejora el soporte para nuevo hardware.

Linux Mint ha estado usando la anterior estrategia de Ubuntu con el kernel, es decir, mantener el original, pero se han dado cuenta de que no se gana mucho en estabilidad, por no decir nada. Por lo tanto, a partir de la v22 empezarán a usar el mismo kernel de Ubuntu, empezando por Linux 6.8. Si no pasa nada, en febrero de 2025 Ubuntu subirá a aproximadamente Linux 6.12-6.13, y Linux Mint, en esto sí, le seguirá. Aunque no lo han dicho claramente, esto hará que ya no sean necesarias las imágenes EDGE, por lo que dejarán de existir. El hecho de que se refiera a estas ISO en pasado parece sugerirlo.

Como dato, han analizado el tráfico y han llegado a la conclusión de que Cinnamon es la opción elegida por 2 de cada 3 usuarios (se incluyen aquí las versiones LMDE y Edge), mientras que 1 de cada 5 se queda con Xfce.

Linux Mint 22 llegará a mediados de 2024 con estas y otras novedades que iremos publicando.