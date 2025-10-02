Linux Mint mejora su menú de inicio y el soporte para Wayland

Con ya la versión 22.2 entre nosotros, el proyecto Linux Mint ha pasado a centrarse de lleno en la próxima versión. Mirando al calendario, la deberíamos tener entre manos a finales de diciembre o principios de enero, por lo que aún hay que esperar. Para lo que no será necesario es para conocer las novedades que irán llegando, pues Clem Lefebvre publica mensualmente notas sobre los avances que van haciendo. La de octubre, correspondiente a lo de septiembre, nos habla de cambios interesantes.

Por no alterar el orden de la nota original, empezamos a hablar de unas capas de teclado que se verán mejoradas en la próxima versión de Cinnamon, que debería llegar antes que Linux Mint 22.3. Hasta ahora, la configuración del teclado y su applet solo manejaban diseños tradicionales. En el futuro, los diseños tradicionales y los métodos de entrada de IBus se presentarán en la configuración del teclado uno al lado del otro, como si fueran iguales.

Linux Mint y su nuevo menú

Siguiendo con los teclados, el virtual que aparece en pantalla ya no se basa en libcaribou; ahora está implementado en el futuro Cinnamon. Esto trae consigo el soporte para IM y cambios de capas en el mismo teclado en pantalla. El manejo del teclado se gestionaba con libghonekbd y sólo funcionaba en Xorg. La nueva opción hará que también funcione en Wayland.

El menú de aplicaciones de Cinnamon ha sido rediseñado, tal y como se ve en la captura — editada — de cabecera. Ahora tiene una barra lateral con una sección para el avatar, lugares y aplicaciones favoritas. Tiene su utilidad, pero es algo que no deja de hacer gracia a un usuario como yo, que tiene lago similar en KDE desde hace mucho tiempo y preferiría que no estuviera. Como siempre digo, mejor que sobren opciones a que falten.

Los botones del sistema se han movido de la parte superior a la derecha de la barra de búsqueda. En la sección de aplicaciones, la descripción aparece bajo del nombre de la app. Se hizo la categoría de Sección más pequeña y menos visible para centrar el foco en las aplicaciones. En las preferencias es posible ocultar algunos elementos para hacer el menú más pequeño o para dedicar la barra lateral para que sólo muestre lugares, atajos y favoritos.

Todos estos cambios llegarán a la versión Cinnamon de Linux Mint, y se espera que lo hagan junto a 22.3.