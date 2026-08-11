Clem Lefebvre ya ha publicado la nota de agosto de Linux Mint, la que recoge lo sucedido en julio de 2026. En ella, lo primero que trata es que han lanzado nuevas imágenes ISO tipo HWE (Hardware Enablement), es decir, con un kernel más moderno que soportará mejor el hardware más reciente. El kernel usado en estas ISO es Linux 7.0, disponible desde el pasado abril.

La gestión del kernel se ha eliminado del gestor de actualizaciones y se ha reimplementado dentro de la herramienta de administración del sistema (captura de cabecera). Esta implementación soporta tanto a Linux Mint como a LMDE, y se centra en series del kernel en vez de núcleos individuales.

Linux Mint y la nueva manera de gestionar el kernel

La nueva herramienta de gestión del kernel es muy fácil de usar, y le será aún más sencillo a los usuarios que ya hayan probado Mainline Kernels (disponible en Ubuntu, y que anteriormente era Ukuu) u otras herramientas nativas como las que ofrecen distribuciones como Manjaro o CachyOS. Básicamente ofrecen una lista con las ramas del kernel disponibles, y se puede instalar uno u otro.

Por ejemplo, si se elige 6.18, se instalará ese y se actualizará siempre esa rama. Si se elige el último estable, lo mismo, pero para, en este caso, Linux 7.0 (que es lo máximo que hay en los repositorios de Ubuntu).

La herramienta también permite la eliminación de versiones viejas del kernel, por lo que no tendremos que preocuparnos por tener más de lo que necesitemos ni por el espacio ocupado.

Otras novedades

Lo del kernel es, sin lugar a dudas, lo más interesante, pero la nota de este mes también nos habla de que la herramienta de administración ha recibido una nueva página dedicada a variables de entorno. Las variables definidas en esta página se configuran para todo el sistema para todas las sesiones de usuario.

Por otra parte, Cinnamon ha recibido soporte para Fcitx5 con soporte completo para Wayland/X11. Si se selecciona Fcitx5 en los métodos de entrada, Cinnamon ya no lanzará ibus-daemon, sino que usará un gestor interno diferente.

Por último, interaccionar con el panel al trabajar en ventanas a pantalla completa se siente mucho más natural que antes.

Cabe recordar que el proyecto ha decidido lanzar sólo una versión de Linux Mint al año, por lo que cobra más importancia la gestión del kernel y las imágenes HWE como las que acaban de lanzar.