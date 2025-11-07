Linux Mint, más bien su líder, Clem Lefebvre, ha publicado la nota de noviembre de su proyecto, la que corresponde a lo ocurrido en octubre. Aporta información interesante, empezando por varias herramientas para mostrar información. La app de reportes del sistema tiene ahora varias nuevas funciones y ha sido rebautizada a Información del Sistema (captura de cabecera). Además del cambio de nombre, hay otras páginas útiles para consultar información.

A las páginas de información, reportes del sistema y de accidentes, la herramienta ha unido otras cuatro páginas para mostrar más información y ayudar en la solución de problemas más comunes. La página de USB muestra una vista detallada de todos los dispositivos conectados. Allí se puede ver el tipo, el nombre y el ID. Los dispositivos están agrupados por el controlador del USB, así que se puede ver dónde está conectado cada dispositivo y comparar la velocidad de su conexión y uso de energía.

Otras mejoras que llegarán a Linux Mint

La página de la GPU muestra información sobre la tarjeta gráfica por defecto y su soporte para aceleración por hardware. La página de PCI da una vista detallada de los componentes internos del equipo. En la página BIOS se puede encontrar información de la placa base, versión de la BIOS, modo de arranque y arranque seguro.

Por otra parte, hay una nueva app en camino llamada «Administración del Sistema». Tiene una interfaz muy similar a la de Información del sistema, pero esta otra se centra en la administración. Ahora mismo sólo tiene una página, que es Menu de Arranque.

El resto de la nota menciona cosas como que se ha continuado con el trabajo del menú de inicio de Cinnamon, que verá la luz dentro de algo menos de dos meses. Se han añadido opciones de configuración para permitir mover la barra de búsqueda en la parte inferior y los botones de sesión a la izquierda. Para ver imágenes de todo esto, recomendamos visitar el artículo de Clem.

Nos recuerdan que LMDE 6 llegará al final de su ciclo de vida, al menos el de Mint, en enero de 2026, por lo que es bueno momento para actualizar el sistema operativo. Y, por último, han creado una aplicación llamada XSI que sustituye los iconos de Adwaita en otros mejorados.

Todo esto estará disponible en la próxima versión de Linux Mint, que llegará a finales de 2025 o principios de 2026.