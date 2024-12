Hay cambio de líder en la liga DistroWatch. Hace ya más de un año, aquí en Linux Adictos publicamos un artículo sobre MX Linux, lo que era el número 1 perenne en DistroWatch. Lo publicamos porque llevaba mucho tiempo al frente de la tabla sin que nadie pareciera poder hacerle sombra. En este final de 2024, la clasificación ha cambiado, y ahora es Linux Mint quien ocupa la primera posición de esta métrica.

Linux Mint es la opción que eligen muchos usuarios que no terminan de estar contentos con Ubuntu. Es, digamos, su hijo favorito, en el sentido del más aventajado. No parece una familia de lo más feliz, ya que Mint reniega de algunas cosas de su antepasado, como rechazar completamente el uso de paquetes snap. Está disponible con escritorio Cinnamon, pero también en Xfce y MATE, siendo el último mi recomendación para equipos de bajos recursos.

¿Qué ha pasado realmente y qué significa que Linux Mint suba en DistroWatch?

DistroWatch es un portal en el que publican resúmenes y enlaces a prácticamente todo nuevo lanzamiento que hay en el mundo Linux, y no sólo Linux; también hay espacio para BSD, entre otros. También muestran un apartado con nuevas distribuciones, pero en resumen es un portal sobre distribuciones Linux.

¿Y qué nos cuenta su ranking? La verdad sea dicha, no mucho. Lo que hace en realidad es medir el interés de los usuarios por las distribuciones Linux en el mismo portal. Esto no significa que la primera de la lista sea la distribución más popular; significa que es a donde la gente está accediendo más en la misma página web. Dicho de otro modo, lo que ha pasado es que, tras diría que años en el que MX Linux estaba recibiendo la mayoría de clics, ahora es Linux Mint el que más interés está despertando.

Pero todo en el mismo portal.

Hay que dejar una cosa clara. La distribución Linux más popular es Ubuntu, y en DistroWatch aparece ahora en la sexta posición. ¿Por qué no aparece más arriba si es tan popular? Pues porque ya se sabe todo o casi todo de Ubuntu, porque vemos noticias diarias sobre la propuesta de Canonical y no reflejamos eso en DistroWatch, o no tanto como para que aparezca en primera posición. La clasificación de DistroWatch demuestra que la gente ve las noticias allí, y poco más.

Aún así, no deja de ser noticia, y llega a sorprender que haya cambios tras tanto tiempo.