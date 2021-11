Aunque hay una versión basada en Debian (LMDE), Linux Mint está basado en Ubuntu. Canonical lanzó una nueva versión de su sistema operativo el 14 de octubre, y fue en ese momento cuando Clement Lefebvre empezó a tener casi todas las piezas para crear un nuevo lanzamiento del suyo que llegará a finales de año. Teniendo en cuenta que faltan dos meses para entonces, no sorprende que la nota de este mes mencione pocas cosas.

Este noviembre, «Clem» ha tratado en su nota sobre todo correcciones de errores. Por ejemplo, menciona que muchos parches se han enviado de Linux Mint 20.2 a LMDE 4, de proyectos como cjs, cinnamon-screensaver, muffin, cinnamon, nemo, xapps, mintreport y bulky. Uno de esos parches causó una regresión en muffin, algo en lo que están trabajando para corregirlo lo más pronto posible.

Linux Mint Debian Edition 4 subirá Firefox 78 ESR a v94

Por otra parte, Lefebvre asegura que escuchan, o más concretamente leen, a sus usuarios en el blog, con los que las próximas versiones de Xed (editor de textos) y Xreader (visor de documentos) incluirán una opción para esconder la barra del menú. Cuando está escondida, la aplicación usa menos espacio y cabe en pantallas con menos resolución; presionando la tecla Alt, la barra aparece, pero desaparece al soltarla. En cuanto al editor, Xed puede cambiar entre pestañas abiertas usando Ctrl+Tab y Ctrl+Mayus+Tab.

La herramienta de reportes comprobará los sistemas para asegurarse de que todo coincide (por ejemplo, las especificaciones) y avisa a los usuarios cuando no es el caso. Y algo que afecta a todos, conservadores o no, Firefox 78 ESR subirá a la v94 del navegador. LMDE ya no usará la versión ESR; usará la misma versión que Linux Mint. Debian confía en la versión ESR, pero Lefebvre y su equipo deben haber pensado que se pasa mucho tiempo sin nuevas funciones, por lo que han pasado a usar la versión estable o normal.

En cuanto a la próxima versión del sistema operativo, hoy no han mencionado nada, pero se sabe que, como en años anteriores, llegará por Navidad.