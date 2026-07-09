Linux Mint dará soporte completo a Wayland en la próxima versión de Cinnamon

Linux Mint dará uno de los pasos más importantes de su historia con su próxima gran versión. El equipo de desarrollo ha confirmado que Cinnamon ofrecerá soporte completo para Wayland, dejando atrás la etiqueta de función experimental y situando al popular escritorio al mismo nivel que X11 en cuanto a soporte oficial.

Durante los últimos años, Linux Mint ha abordado la transición hacia Wayland con mucha cautela. A diferencia de otros entornos de escritorio, sus desarrolladores prefirieron avanzar lentamente para garantizar la estabilidad y la compatibilidad con las funciones que caracterizan a Cinnamon. Tras un largo trabajo de desarrollo, consideran que el momento ha llegado y que la experiencia es lo suficientemente sólida para ofrecer ambas sesiones con soporte completo.

Linux Mint ofrecerá soporte completo para Wayland en Cinnamon

La principal novedad es que la próxima versión de Cinnamon dejará de considerar Wayland como una característica experimental. Los usuarios podrán iniciar sesión tanto en Wayland como en X11 con la tranquilidad de que ambas opciones contarán con soporte oficial por parte del proyecto. Según los desarrolladores, la experiencia con Wayland ya se encuentra muy cerca de la ofrecida por X11 en términos de estabilidad y funcionamiento.

Este avance ha sido posible gracias al intenso trabajo realizado durante los últimos meses en distintos componentes del escritorio. Uno de los hitos más importantes fue el desarrollo de un nuevo salvapantallas nativo para Wayland, considerado una de las últimas piezas necesarias para completar la transición y ofrecer una experiencia plenamente integrada.

A pesar de este importante paso adelante, Linux Mint no abandonará X11. El proyecto seguirá ofreciendo ambas sesiones para que cada usuario pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades o a la compatibilidad de su hardware. De esta forma, quienes dependan de aplicaciones o configuraciones específicas de X11 podrán seguir utilizándolas sin cambios, mientras que el resto podrá beneficiarse de las ventajas de Wayland.

Otras mejoras que también llegarán

La futura versión de Linux Mint también incluirá otras novedades además del soporte completo para Wayland. Entre ellas se encuentran mejoras de rendimiento en el gestor de archivos Nemo, un nuevo instalador basado en el utilizado por LMDE, soporte para redes WPA3 y diversas optimizaciones repartidas por todo el sistema. Todo ello formará parte de la próxima gran versión de la distribución, prevista para finales de 2026.

Con esta decisión, Linux Mint culmina un proceso que comenzó hace varios años y demuestra que la adopción de Wayland ya no es exclusiva de proyectos como GNOME o KDE Plasma. La llegada del soporte completo a Cinnamon supone un paso muy relevante para una de las distribuciones Linux más populares, manteniendo al mismo tiempo la filosofía del proyecto de priorizar la estabilidad sobre la incorporación apresurada de nuevas tecnologías.