Las imágenes ISO de la beta de Linux Mint 27 «Adrien» ya están disponibles en los mirrors oficiales en ediciones Cinnamon, Xfce y MATE. La versión de pruebas monta Cinnamon 6.8 y Ubuntu 26.04 LTS con kernel Linux 7.0, aunque el anuncio oficial en el blog del proyecto todavía no se ha publicado y se espera que llegue cuando terminen de sincronizarse todos los servidores.

Quien quiera probarla puede descargarla ya, pero no debería usarla para trabajo diario. La propia beta está planteada para pruebas y detección de fallos, y la versión estable de Linux Mint 27 no se espera hasta finales de 2026 o, como muy tarde, principios de enero de 2027.

Qué cambia Cinnamon 6.8 en Linux Mint 27 beta

El cambio más visible está en el escritorio. Cinnamon 6.8 incorpora gestos de trackpad uno a uno, una acción de Suspensión que permite hibernar el equipo desde el menú principal y un applet de red más unificado. También suma soporte para oo7 Secret Service, el proveedor que gestiona contraseñas y credenciales cifradas del sistema.

En el uso diario se notan otros ajustes: el gestor de archivos Nemo estrena panel de vista previa para revisar documentos sin abrirlos uno a uno, y los applets de Sonido, Lista de Ventanas y Lista de Ventanas Agrupadas reciben mejoras de detalle. La aplicación de Ajustes, el salvapantallas y la pantalla de inicio de sesión también corrigen pequeños roces de versiones anteriores.

Nuevas aplicaciones y base técnica de Linux Mint 27

La beta amplía el catálogo de software propio con Xepub, Clockenstein, Clocks, Unfold, Superlight y Velocitty. Xepub funciona como lector de EPUB, Clockenstein como calendario, Clocks como gestor de alarmas, Unfold como gestor de archivos comprimidos, Superlight como monitor del sistema y Velocitty como emulador de terminal. Son aplicaciones desarrolladas por el proyecto Linux Mint dentro de su familia XApps.

Por debajo del escritorio, Linux Mint 27 se construye sobre Ubuntu 26.04 LTS y el kernel Linux 7.0, acompañado de Mesa 26.0. Esa base hereda actualizaciones de controladores y paquetes de Ubuntu, algo que afecta a la compatibilidad con hardware reciente, desde controladores de red hasta tarjetas gráficas lanzadas en los últimos meses.

El salto de la serie 22.x a la 27 responde al paso del proyecto a un ciclo anual de lanzamientos y a una numeración basada en el año. Por eso Linux Mint 27 se presenta como el sucesor directo de Linux Mint 22.x, aunque la beta todavía no tenga el anuncio público habitual.

¿Cuándo llegará la versión estable de Linux Mint 27?

El equipo del proyecto sitúa el lanzamiento final a finales de 2026 o a principios de enero de 2027. La fecha exacta depende de que se completen la sincronización de los mirrors y la publicación del anuncio oficial en el blog de Linux Mint. Mientras tanto, la beta sigue siendo una versión preliminar y no debe utilizarse en entornos de producción.

Para probarla con cierta seguridad, lo recomendable es usar una máquina virtual o un equipo secundario, sin arriesgar datos importantes. También conviene tener en cuenta que, al ser una beta recién publicada, algún mirror puede tardar unas horas en mostrar el enlace de descarga.

¿Cómo probar esta beta sin riesgos?

La descarga se realiza desde los mirrors oficiales del proyecto, los mismos que se usan para las versiones estables. Hay tres ediciones disponibles, cada una con su entorno de escritorio, y la edición Cinnamon es la que concentra casi todas las novedades de interfaz de esta versión.

Descargar la ISO desde un mirror oficial y, si el enlace no aparece de inmediato, volver a comprobarlo pasado un rato porque los servidores pueden tardar en sincronizarse.

Elegir la edición Cinnamon si se quieren ver los cambios principales; también están disponibles Xfce y MATE.

si se quieren ver los cambios principales; también están disponibles Xfce y MATE. Instalarla en una máquina virtual o en un equipo secundario, no en un ordenador que se use para trabajo diario.

La beta de Linux Mint 27 «Adrien» permite anticipar Cinnamon 6.8 y la base Ubuntu 26.04 LTS, pero la versión estable aún queda lejos. Para quien busque un sistema fiable, la opción prudente es esperar al lanzamiento final y, mientras tanto, limitar las pruebas a un entorno virtual o a un equipo secundario.