El año pasado, cuando Apple presentó iOS 26, mi hermano estaba confuso. Decía que qué tontería era esa de dar el salto del 18 al 26, y yo le expliqué que «es algo que se hace, que muchos ponen el nombre del año a su software». A finales de este 2026 van a hacer algo similar en una de las distribuciones Linux más populares, que no es otra que la del sabor a menta de Ubuntu, y la próxima versión será Linux Mint 27.

Así lo ha anunciado Clem en su nota de novedades de octubre, la que recoge lo ocurrido durante el mes de septiembre. Hace un tiempo que decidieron que sólo iban a lanzar una versión al año, con lo que podrían ofrecer algo más estable. En la mitad de 2026 no ha habido lanzamiento, y el próximo llegará cuando solía llegar el segundo del año, que es a finales del actual o a principios del siguiente.

Linux Mint 27 «Adrien» es la primera versión anual de muchas

El número elegido será el del año, digamos, de uso del sistema operativo. En caso de llegar en Navidad, sólo se usaría en el año de su lanzamiento una semana o dos. La mayor parte del uso se hará ya en el año que va a entrar. Por lo tanto, Linux Mint 27 es la numeración más lógica. El nombre en clave será «Adrien». La parte graciosa es que, desde que se usan nombres de mujeres, pasaron de Ada en el primero a Zena en el último, y Adrien inicia de nuevo el abecedario pero ya con la nueva numeración.

Y para dejarlo claro, ya no habrá lanzamientos de punto. La siguiente versión será la 28, luego 29 y así sucesivamente. Linux Mint 27 estará basado en Ubuntu 26.04 y, como siempre, estará en Cinnamon, Xfce y MATE.

Aplicación de alarmas y otras noticias

Además del calendario del que nos hablaron el mes pasado, también han desarrollado una aplicación para gestionar alarmas. La app se basa en una de Android, tanto en la interfaz como en su funcionamiento. Es intuitiva y muy fácil de usar. Se pueden añadir alarmas recurrentes, elegir sonidos personalizados y recibir notificaciones incluso cuando la aplicación no se está ejecutando. Las notificaciones las gestiona Clockenstein y el agente de notificaciones.

Hay mucho más trabajo que está realizándose entre bastidores. El mes que viene prometen hablarnos de Superlight, Unfold y Velocitty. Veremos qué nos tienen preparado.