El pasado 1 de julio, Clem Lefebvre lanzó la beta de la próxima versión de su sistema operativo. No se aportaron muchos detalles, pero porque tampoco era el momento. Algo de información llegó en el boletín mensual de este mes, en el que, entre otras cosas, se asegura que Linux Mint 22 llegará este mes de julio. Aún así, es algo que no está escrito en piedra, no es definitivo, y todo debería ir bien para que se cumplan con los plazos esperados.

«Es difícil precisar la fecha de lanzamiento de la versión estable. Lo lanzaremos este mes, pero esta fase BETA durará más de las 2 semanas tradicionales«, dice Clem. Es probable que esa fase beta más larga guarde relación con la base de Linux Mint 22, una sólida con vistas al futuro. Con tantos cambios y mejoras, han aparecido muchos bugs, algunos de ellos importantes, como cambios de seguridad en apparmor que provoca que haya aplicaciones que se cierren inesperadamente.

Linux Mint 22, de nombre en clave Wilma

«Linux Mint 22 parece una base sólida para el futuro, pero hay muchos errores en esta BETA. Algunos de los problemas son importantes (cambios de seguridad en apparmor que llevan a fallos en las aplicaciones, librerías de reproducción de aceleración HW que hacen que Xorg se cuelgue, problemas con Flatpak/mintinstall…etc.) así que estamos muy contentos de recibir este feedback antes del lanzamiento estable. Los estamos arreglando poco a poco y enviando actualizaciones a medida que avanzamos. Es emocionante, la versión mejora cada día, pero lleva su tiempo«, explica el líder del proyecto Mint.

El boletín de este mes también también ha servido para agradecer a la gente que ha estado probando la beta y reportando bugs. El equipo Menta ha recibido un total de 109 informes, 53 de los cuales siguen abiertos. Las matemáticas nos dicen que han corregido 56 bugs. Ya menos relacionado al sistema operativo, este mes han dado la bienvenida a un nuevo patrocinador: IPv6rs.

La fecha exacta de llegada de Linux Mint 22 no se ha confirmado. Cuando tenga lugar escribiremos un artículo con todas las novedades del próximo lanzamiento de esta gran distribución Linux.