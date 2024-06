Clem Lefebvre acaba de publicar la nota de junio de 2024, la correspondiente a mayo de este año. Aunque no lo ha mencionado él, aún faltan unos dos meses para el lanzamiento de Linux Mint 22, y ya se empiezan a conocer detalles relevantes sobre la próxima versión del sistema operativo que muchos dicen que es el mejor Ubuntu, aunque no es sabor oficial. Entre ellos encontramos un gestor de software que maneja mejor paquetes flatpak.

Estas mejoras han llegado al paquete mintinstall, que ahora carga más rápido que antes y la ventana principal aparece al instante, por lo que podríamos decir que se ha mejorado también su rendimiento. Por otra parte, los paquetes flatpak que no están verificados están desactivados por defecto. Puede que no guste a todos los usuarios por igual, pero es una medida de seguridad. Un aviso explica los riesgos de seguridad asociados en una nueva ventana de ajustes. Si activamos la opción, estos flatpaks pasarán a estar disponibles, pero claramente marcados como no verificados.

Linux Mint 22 llegará a mediados de 2024

El otro punto más destacado es que Clem y su equipo han escuchado las quejas sobre GTK, Adwaita y libadwaita. Las escucharon muchos proyectos, incluyendo los que crean aplicaciones, escritorios y distribuciones. Por resumir, aunque no se han tomado decisiones importantes ni aportado soluciones aún, sí que se han puesto de acuerdo con los problemas entre diferentes entornos gráficos y la independencia de GNOME Project. Relacionado a esto, KDE sí empezó a tomar cartas en el asunto, y al final todos ganaremos usemos el escritorio que usemos.

En el resto de la nota podemos leer que ya llevan más de un mes en Matrix, que les va bien en allí y que ya están usando las estadísticas de Datadog para monitorear el ancho de banda, lo que les permite entender mejor los cuellos de botella en su plataforma.