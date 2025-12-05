Entramos en la fase decisiva del desarrollo de Linux Mint 22.3. El nombre en clave para esta edición será Zena, y parece que no volverá a casa por Navidad. En estos momentos se habla de una versión beta que llegará en la primera mitad de diciembre de 2026, punto en el que ya nos encontramos. Según mis cuentas, y teniendo en cuenta que la versión estable llega unas tres semanas después de la beta, la única manera en la que llegue por Navidad sería si dicha beta llegara antes del 10 de diciembre. Pero no perdamos la esperanza.

Sí puede llegar en la segunda parte de la Navidad que se celebra en países como España, donde las vacaciones o el periodo festivo se alarga hasta el día 6. En cualquier caso, ya queda poco, y Clem nos ha dado algunos detalles más sobre Linux Mint 22.3, empezando por el menú de inicio que se ve en la captura de cabecera.

Linux Mint 22.3 Zena llegará a principios de 2026

El menú de inicio de Cinnamon ha recibido iconos simbólicos de categorías (la columna del medio), gracias a la iniciativa XSI. Entre el resto de funciones de Zena, destacan:

Herramienta de información del sistema.

Nueva herramienta de administración.

El nuevo menú de Cinnamon, que se verá mejor que en la imagen de cabecera, ya que es una edición no demasiado buena que ha hecho un servidor en Photopea.

Gestión del teclado/IM compatible con Wayland.

Mejorado el teclado en pantalla.

Posibilidad de pausar las operaciones de archivos en Nemo.

Instantáneas de Timeshift.

Mensajes de texto en Warpinator.

Posibilidad de tener encendida siempre la luz nocturna.

Indicador de notificaciones por aplicación.

Hay que dejar claro que muchas de las novedades más destacadas llegan de la mano del entorno gráfico Cinnamon, desarrollado por el proyecto Mint.

Cuando lancen la beta aportarán más información, y nosotros publicaremos un artículo algo más detallado.