Linux Mint 22.3 mejorará aún más el soporte para Wayland

Pensaba yo que, teniendo en cuenta que Zara ha sido anunciado este mes, y que ya estábamos en el 12 de septiembre, Clem Lefevbre no publicaría nota mensual de Linux Mint. Me equivocaba. Hace unas horas ha publicado la nota de septiembre, que recoge lo sucedido en agosto, y ya conocemos los primeros detalles de la Menta que nos darán a finales de este 2026. Pero quizá más importante es la información sobre la edición con base Debian por su proximidad.

Ha comenzado el trabajo en LMDE 7, que tendrá el nombre en clave de Gigi. El objetivo para este lanzamiento es subir a base a la de Debian 13, añadir las mejoras de Linux Mint 22.2 y el soporte para instalaciones OEM. Esto último ya se implementó en 22.2. Por otra parte, recuerdan que se abandonará el soporte para la arquitectura i386 y que lanzarán una beta antes de que finalice septiembre. Entre otras cosas, también quieren subir a libadwaita-1.7.

Linux Mint avanza hacia Wayland

Como el desarrollo no para nunca, ya están preparando el lanzamiento de Linux Mint 22.3, que veremos a finales de 2026. Según cuenta Clem, será un lanzamiento muy corto, con la prioridad de incluir una nueva versión de Cinnamon y entregar varios puntos que están en progreso, como el nuevo menú, el applet del estado y mejoras en Wayland (la imagen de cabecera es de archivo) que ampliarán el soporte para gestionar capas de teclado y métodos de entrada.

Cabe recordar que, aunque Wayland es el futuro, en el presente aún no funciona tan bien como X11, aunque X.Org no recibe parches ni mejoras desde hace mucho tiempo. GNOME y KDE ya lo usan por defecto, pero, si no me falla la memoria, el resto de entornos gráficos –sin contar con algunos que dependen de él como Hyprland o Sway– lo ofrecen como opción y trabajan en ello, pero aún no lo tienen maduro.

En cualquier caso y resumiendo, pronto llegará LMDE 7 con las mejoras de Linux Mint 22.2 y 22.3 llegará en diciembre.