Linux Mint 22.3 Beta ya disponible con Cinnamon 6.6

El equipo de Linux Mint, con Clem Lefebvre a la cabeza, ha publicado las imágenes de Linux Mint 22.3 Beta. Este es el penúltimo paso en el desarrollo de «Zena», ya que aprovecharán las cerca de tres semanas hasta el lanzamiento de la versión estable para aplicar los últimos parches. Si no hay nada más importante, la próxima noticia que publiquemos sobre este Ubuntu con sabor a menta ya será el lanzamiento de la versión final.

Entre los muchos cambios que trataremos también cuando lancen la estable, Linux Mint 22.3 Beta llega con Cinnamon 6.6 en la versión principal. Entre sus novedades, un menú de inicio con muchas mejoras, como apartados Lugares y Favoritos, soporte para iconos de categoría simbólicos y mejoras en el soporte de Wayland, esto último se extiende al resto del sistema operativo.

Linux Mint 22.3 Beta. Siguiente parada: «Zena» estable

Cinnamon 6.6 también introduce una aplicación de ajustes actualizada con un módulo Thunderbolt para gestionar aparatos Thunderbolt, gestión del teclado más moderna y actualizaciones en applets como el de sonido, redes, el selector de espacios de trabajo, impresora y otros. Linux Mint 22.3 está construido sobre Ubuntu 22.04.3 y usará Linux 6.14.

En el momento de escribir este artículo, el proyecto aún no ha publicado una nota de lanzamiento. Como es habitual, primero suben las imágenes y luego, cuando ya está todo preparado, lo publican en su web y redes sociales. Dichas imágenes están disponibles en este enlace.

No hay sorpresas en los escritorios, pues Linux Mint 22.3 seguirá estando disponible en Cinnamon, el escritorio que desarrolla el proyecto Mint, Xfce y MATE.

Ante la duda de si instalar esta beta o no, hay que tener claro que aún es probable que presente fallos. No se recomienda en equipos que de producción. Dicho sea de paso, será posible actualizar a la versión estable desde esta beta.