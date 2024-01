Linux Mint 21.3 Edge ya disponible con el kernel Linux 6.5

El momento más importante en lo que va de año para el Clem Lefebvre, su equipo y los usuarios de su sistema operativo tuvo lugar el pasado 14 de enero. En ese momento llegó Linux Mint 21.3 en su edición principal, es decir, la basada en Ubuntu LTS y con todo tal y como se espera. Más tarde tienen que llegar también otras dos ISOs: las de la versión basada en Debian (LMDE) y la Edge.

La primera de las dos ha sido anunciada hace unos instantes, y no hay mucha información porque no es necesario. La ISO Edge es básicamente lo mismo que la versión normal con base Ubuntu LTS a la que le añaden un kernel más actualizado para que pueda soportar hardware de equipos más nuevos. Es el equivalente al Hardware Enablement (HWE) de Canonical, cuando una versión LTS de Ubuntu actualiza su kernel e incluso se lanzan nuevas imágenes con un núcleo más moderno.

Linux Mint 21.3 Edge usa Linux 6.5

El kernel que usa Linux Mint 21.3 Edge es Linux 6.5, el mismo que hay en Ubuntu 23.10. Está marcado como EOL, pero esto es lo habitual en Ubuntu, quien añade un kernel mainline y es mantenido por Canonical hasta que suben a otro más actualizado o la versión que lo usa también deja de recibir soporte. Hay personas que pueden sentirse algo decepcionadas y habrían preferido que se usara Linux 6.6, pero no ha podido ser.

Linux Mint 21.3 Edge, como «Virginia» que es, incluye Cinnamon 6.0 como principal novedad. Aunque esta vez la nueva versión del escritorio tiene competencia en lo más destacado, ya que se ha incluido soporte inicial para Wayland. Entre otras novedades, hay disponibles nuevas «acciones» de Nemo y gestos para hacer zoom en el escritorio.

La imagen de Linux Mint 21.3 «Virginia» se puede descargar desde el siguiente botón.