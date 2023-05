Si hace un mes nos adelantaron que Linux Mint 21.2 mejorará su paleta de colores en iconos y temas, este mayo han informado de que esas pequeñas mejoras llegarán a más rincones de la interfaz. Lo ha hecho Clem Lefebvre, líder del proyecto Linux Mint, en su blog, en el apartado de su boletín mensual. Hacía tiempo que estaban pensando en cambiar algunas cosas, y se han decidido a hacerlo en el próximo 21.2.

Como todo el mundo recomienda hacerse al inglés si estás haciendo algo que te obligue a usar un lenguaje de programación o buscar documentación por la red, yo estoy cogiendo unos vicios un poco malos si la mayoría de la gente con la que hablo es hispanohablante, y por ese motivo he tenido que buscar por la red cómo traducir «tooltip». Como hoy estaba un poco perezoso, me ha dado por preguntarle a ChatGPT, y me ha dicho que la traducción sería «información sobre la herramienta» o, sencillamente, información emergente. Básicamente son esos mensajes que aparecen con información cuando dejamos el cursor encima, y Linux Mint 21.2 va a mejorar esos tooltips.

Linux Mint 21.2 llegará durante el verano

El rediseño lleva en preparación durante un tiempo, y el principal motivo para hacer el cambio es la falta de consistencia, algo que hace que se vea diferente si se está en GTK2, GTK3 o en Cinnamon. Además, mostraban un borde gris que no parecía limpio. El equipo de Clem se fijó en su propio trabajo, y también en otros temas de Linux y lo que es tendencia en la web para llegar a la conclusión de que lo mejor es algo como lo de la siguiente imagen:

Y las notificaciones se verán de la siguiente manera:

En general, se busca mejorar el diseño y la presentación, algo que ya empezaron en el lanzamiento anterior eliminando del escritorio los iconos por defecto.

En el boletín de este mayo (correspondiente a abril) han hablado del secureboot para decir que una actualización en Ubuntu rompió la compatibilidad entre Linux Mint y el «inicio seguro». Es probable que no se pueda instalar en algunos escenarios, para lo que recomiendan entrar a la BIOS y desactivarlo.

Disponible en verano…

… o invierno en el hemisferio sur. Linux Mint llegará a mediados de 2023, y también una ISO EDGE con Linux 5.19 y LMDE 6, basado en el Debian 12 que llegará en aproximadamente un mes. No se ha dado ninguna fecha exacta sobre ninguno de estos lanzamientos.