Lo esperábamos para Navidad y, bueno, en países como España aún entra en tiempo, ya que la temporada navideña empieza el 22 de diciembre y termina el 6 de enero. Aún así, llega más tarde de lo esperado, y más aún si tenemos en cuenta que el lanzamiento aún no se ha hecho oficial. Clem Lefebvre, líder del proyecto, ya ha comunicado que están probando el buen funcionamiento de las ISO de Linux Mint 20.3, pero ya se pueden descargar desde algunos de los servidores oficiales.

La beta se lanzó el 13 de diciembre, y muchos esperábamos que, como en años anteriores, pudiéramos usar Linux Mint 20.3 alrededor del día 25 de diciembre. El equipo de desarrolladores no ha mencionado el porqué de este retraso, y no lo han hecho porque aún no ha habido nota de lanzamiento; no sabemos si dirán algo cuando sea oficial. Sí han mencionado que han corregido 85 bugs gracias a los usuarios que han probado la beta, eso en el artículo que adelanta que pronto se podrán descargar las ISO de manera oficial.

Novedades más destacadas de Linux Mint 20.3

Basado en Ubuntu 20.04.5, soportado hasta 2025.

Linux 5.4 con las últimas correcciones del kernel por parte de Canonical.

Mejoras en el tema Mint-Y, entre las que tenemos los botones de cerrar, minimizar y maximizar con mejor estética y tamaño. Las barras de título también son más grandes.

Aplicaciones del proyecto como Celluloid, Hypnotix o el visor de imágenes ahora usan el color oscuro por defecto.

Mejoras concretas en los escritorios (y sus aplicaciones) cada una de las versiones en las que está disponible. La oficial o principal es la Cinnamon, pero también está disponible en MATE y Xfce.

Nueva aplicación Thingy, un visor de documentos.

Mejorado el soporte para idiomas que se leen de derecha a izquierda (rtl).

Nuevos fondos de pantalla.

Los reportes del sistema ahora sólo se ejecutan una vez al día.

Soporte para NVIDIA Optimus en archivos .desktop.

Nuevo atajo Alt+META+S para activar el lector de pantalla.

Soporte para la escala fraccional x3 en hardware compatible.

Como hemos mencionado varias veces a lo largo de este artículo, el lanzamiento de Linux Mint 20.3 aún no es oficial, pero se puede descargar desde algún que otro mirror, como en este enlace. En las próximas horas anunciarán el lanzamiento, y también publicarán información sobre cómo actualizar desde el mismo sistema operativo.