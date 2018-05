Linux Mint 19 no recolectará ningún dato del usuario o de su equipo

La semana pasada tuvimos la liberación de Ubuntu 18.04, una versión LTS que fue bastante importante tanto para el proyecto Ubuntu como para los usuarios que utilizan esta distribución. Si habéis instalado esta versión, os habréis dado cuenta de que tras la instalación se nos pregunta si queremos enviar nuestros datos a Canonical o no.

Ubuntu 18.04 trae consigo un programa nuevo llamado Ubuntu Report que recolecta los datos de manera anónima para ayudar a los desarrolladores. O al menos así lo ha indicado el equipo de Ubuntu. Incluso te pregunta si quieres activarlo o no.Esto ha levantado la polémica y más aún con el anuncio por parte de Linux Mint de que sus versiones no tendrán este programa. Así, Linux Mint 19, la próxima versión de Linux Mint, no tendrá Ubuntu Report y eso supondrá que no registrará ningún dato y archivo log de nuestro sistema operativo. Algo que llamará la atención de muchos usuarios.

Ubuntu Report será el programa que Linux Mint 19 no tendrá y que recolecta sus datos

Clem Lefebvre ha indicado que ninguna de las versiones que salgan de Linux Mint tendrán este programa y no habrá ningún otro programa que recolecte información del usuario ni que sea enviada al equipo de Linux Mint o al equipo de Ubuntu. La otra versión de Linux Mint, LMDE, al basarse en Debian tampoco tendrá software similar o parecido.

Y ante la polémica está la duda. Realmente no sabemos si se utiliza para conseguir nuestros datos o para otros fines, pero si se utiliza para mejorar la distribución, lo cierto es que no se favorecería a Ubuntu sino que se fastidiaría. Las personas populares dentro del Software Libre aún no se han pronunciado sobre esto, pero bien podría ocurrir como lo sucedido con el scope de Amazon y puede que en Ubuntu 18.10 tal función sea eliminada o puede que no. En cualquier caso, si no os fiáis de este sistema de recolección, siempre os quedará Linux Mint 19, una versión mentolada de Ubuntu 18.04 sin recolección de datos personales.