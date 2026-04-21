Lo más probable es que cualquier persona que ya esté usando un sistema operativo que ofrezca las opciones de Linux LTS y mainline (el normal) sepa qué elegir. Pero también hay personas que se están planteando cambiar de distro y no saben qué les convendría en caso de dar el salto. Es una duda razonable, y aquí vamos a explicar qué se debería hacer mencionando algunos ejemplos para aportar algo más de claridad.

En la actualidad, CachyOS está atrayendo muchas miradas y hace meses que está en lo más alto del ranking de DistroWatch. Lo pongo como ejemplo porque esta ditro, como EndeavourOS y otras con base Arch, ofrecen muchas opciones del kernel, entre las que destacan el mainline, que es el más reciente, y el LTS, que son versiones del kernel soportadas durante más tiempo. Creo que sólo hay que tener en cuenta un par de cosas.

Linux LTS: más parches y un poco mejor soportado

Las distros que ofrecen Linux LTS y mainline, generalmente usan por defecto el LTS. Cada proyecto tendrá sus motivos, pero merece la pena quedarse en un LTS si funciona bien en nuestro hardware. Los motivos son que es más estable, ya que recibe más parches a lo largo del tiempo, y también recibe mejor soporte.

Como ejemplo podemos poner lo ocurrido con LittleSnitch. Cuando lanzaron la versión 1.0.0, se aseguraba que funcionaba en Linux 6.12 en adelante, pero yo lo probé en Linux 6.19 y 7.0 y no iniciaba. En Ubuntu 26.04 incluso impedía entrar al sistema operativo y había que desinstalar el software cortafuegos si quería poder hacer algo. Sin embargo, en Linux 6.18 sí funcionaba a la perfección.

Explico esto porque desarrollar no es fácil. Se desarrolla con unas preferencias, y quien está detrás de LittleSnitch probó en Linux 6.12, el 6.17 de Ubuntu 25.10 y, en teoría, todo lo que iba después de 6.12. El caso es que en el último mainline (6.19) a mí no me funcionó, y en el mismo sistema con 6.18, sí. Otros desarrolladores harán más o menos lo mismo: lo probarán en su sistema operativo principal y también en un par de versiones LTS, y si no pueden probar con otros mainline, pues no lo harán.

Linux mainline: soporte para el hardware más reciente

Linus Torvalds lanza una nueva versión del kernel cada dos meses aproximadamente. Aunque se incluyen novedades en redes, sistemas de archivos y más cosas, uno de los puntos más importantes es añadir soporte para nuevo hardware. Supongamos que nos compramos un PC en febrero, y ese PC es un poco «especialito». Es posible que incluya hardware que no esté soportado en Linux 6.18, lanzado a finales de 2025, y si Torvalds lo tiene en cuenta, podría haber añadido soporte en Linux 6.19.

Si nos empeñamos en quedarnos en un Linux LTS y el último es 6.18, la experiencia de usuario no sería completa y no tendría demasiado sentido. Así que merece la pena usar el último kernel si soporta mejor el hardware de nuestro equipo.

Tener los dos por si acaso… o incluso tres

Lo mejor es tener instalados varios kernels, por lo que pueda pasar. Una norma no escrita dice que hay que tener instalado el último kernel y al menos el anterior LTS. Volviendo al ejemplo de LittleSnitch, hasta una actualización reciente que lo ha hecho funcionar en Linux 6.19, la única posibilidad que tenía yo de poder usarlo era usando Linux 6.18. Si fuera indispensable para mí, yo podría usar Linux 6.18 y LittleSnitch sin problemas. Si sólo tuviera 6.19, esto no sería una posibilidad.

En caso de que nuestra distribución cuente con un gestor de kernels, existe también la posibilidad de dejar instalado otros para usos concretos. Por ejemplo, yo tengo un disco duro en un AirPort Extreme de los tiempos en los que usaba Mac OS X (ahora macOS), y Linux 5.15 rompió la compatibilidad. El gestor de núcleos de Manjaro aún me ofrece la posibilidad de instalar Linux 5.10, y si quisiera conectarme a ese AirPort desde Linux (no es el caso), yo tendría instalados Linux 5.10 para el AirPort, 6.18 por compatibilidad y 6.19 (pronto 7.0) por aprovechar lo último.

A modo de resumen: