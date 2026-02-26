El ecosistema del kernel de Linux vuelve a mover ficha en el terreno del soporte a largo plazo (LTS). La política de mantenimiento de versiones estables, clave para servidores, dispositivos embebidos y distribuciones empresariales en España y el resto de Europa, se ajusta de nuevo tras la decisión de ampliar la vida útil de varias ramas recientes del kernel.

Con la última actualización de los calendarios de mantenimiento, el responsable de las series estables, Greg Kroah-Hartman, ha decidido prolongar el periodo de soporte de los kernels Linux 6.18, 6.12 y 6.6. Esta ampliación de plazos no es un simple detalle técnico: condiciona las decisiones de administradores de sistemas, proveedores de servicios cloud y responsables de TI que necesitan estabilidad durante años.

Revisión del calendario LTS: así quedan las versiones clave

En el nuevo esquema publicado por el mantenedor del kernel estable, se concreta el horizonte de soporte para varias versiones relevantes, con una foto clara del estado actual de las ramas LTS. Según el propio Kroah-Hartman, la situación pasa a ser la siguiente, reflejando el compromiso con un ciclo de vida más largo en las ediciones más recientes:

Linux 5.10 : soporte fijado en un total de 6 años.

: soporte fijado en un total de 6 años. Linux 5.15 : periodo de mantenimiento establecido en 5 años.

: periodo de mantenimiento establecido en 5 años. Linux 6.6 : se asegura ahora un ciclo de 4 años.

: se asegura ahora un ciclo de 4 años. Linux 6.12 : también contará con 4 años de soporte oficial.

: también contará con 4 años de soporte oficial. Linux 6.18: tendrá mantenimiento durante al menos 3 años, con posibilidad de prolongarse si hay demanda suficiente.

Esta actualización de plazos llega tras múltiples conversaciones con empresas, grupos de trabajo y otros mantenedores del núcleo, que han presionado para conservar durante más tiempo determinadas versiones críticas para sus productos y distribuciones.

Extensión del soporte: nuevos finales de vida para 6.18, 6.12 y 6.6

Uno de los cambios más comentados es la prolongación concreta de los periodos de fin de vida (EOL) de las ramas LTS más recientes. A partir de ahora, Linux 6.18 LTS amplía su horizonte de mantenimiento hasta diciembre de 2027, ganando un año extra respecto al plan anterior. Además, se deja la puerta abierta a extender ese plazo si el interés por parte de la industria y la comunidad se mantiene alto.

El kernel Linux 6.12 LTS es, sin embargo, el mejor parado. Su fecha de fin de soporte se alarga dos años completos, pasando de diciembre de 2026 a algún momento de 2028. Este salto lo sitúa como una de las ramas más estratégicas para los próximos años, especialmente para distribuciones con un fuerte enfoque en estabilidad en Europa, donde ciclos largos son habituales en la administración pública y en entornos corporativos.

En paralelo, Linux 6.6 LTS también ve ampliada su vida útil. En lugar de finalizar en 2026, como estaba inicialmente previsto, su soporte se extiende hasta finales de 2027. Este cambio otorga un margen adicional a quienes ya han apostado por 6.6 como base para infraestructuras críticas, tanto en centros de datos como en dispositivos de red y sistemas embebidos.

Frente a estos cambios, las ramas 5.10 y 5.15 mantienen sus planes originales de soporte, con 6 y 5 años respectivamente, sin modificaciones en sus EOL. El foco de la revisión ha estado claramente en las series de la familia 6.x más recientes.

La realidad del soporte LTS: no se puede mantener todo para siempre

Aunque la comunidad del software libre tiene fama de cuidar sus proyectos durante muchos años, incluso después de nuevas publicaciones, existe un límite práctico. Mantener un sistema operativo y su kernel indefinidamente no es viable, especialmente cuando se acumulan cambios de seguridad, nuevas arquitecturas y requisitos de hardware.

Por este motivo, cada versión del kernel Linux cuenta con una fecha de fin de vida a partir de la cual deja de recibir parches oficiales. Esta caducidad obliga a planificar migraciones y actualizaciones, pero a cambio permite concentrar recursos en las ramas que realmente se utilizan en producción. Las extensiones anunciadas ahora son una forma de ajustar ese equilibrio según la adopción real de cada versión.

En la práctica, para administradores de sistemas en España o en otros países europeos, esto significa que pueden permanecer en un mismo kernel LTS durante varios años sin necesidad de saltar continuamente a ediciones más recientes. Las ampliaciones para 6.6, 6.12 y 6.18 ofrecen más margen para alinear las actualizaciones con ventanas de mantenimiento, contratos de soporte y requisitos regulatorios.

Por qué 6.12 LTS se convierte en la estrella del nuevo plan

Entre todas las versiones afectadas, la que más protagonismo gana es Linux 6.12 LTS. No solo recibe la ampliación más generosa de su periodo de soporte, sino que se está consolidando como una base tecnológica clave en varios frentes. La razón principal es que esta versión ha logrado congregar un interés muy fuerte tanto de grandes empresas como de proyectos comunitarios de primer nivel.

Una de las grandes novedades que llegaron con 6.12 fue la incorporación de PREEMPT_RT como parte del kernel principal, una mejora en el comportamiento en tiempo real que ha tardado unos veinte años en completarse. Este avance es especialmente relevante para sectores que exigen baja latencia y respuesta determinista, como la industria, las telecomunicaciones, el ámbito sanitario o la automoción, donde Europa tiene una presencia notable de fabricantes y proveedores.

A esto se suma que Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10) también se apoyará en 6.12, lo que multiplica la presión para un soporte extendido. Cuando grandes distribuciones empresariales basan sus ciclos de vida en un kernel concreto, resulta lógico que se solicite una ventana de mantenimiento acorde, que se mida en años y no en meses.

La versión 6.12 ha recibido incluso atención en el campo del hardware de consumo, con soporte para dispositivos como Raspberry Pi 5. Esto la coloca en una posición interesante para proyectos educativos, makers y pequeñas empresas que utilicen estas placas como parte de sus soluciones, también muy habituales en Europa en ámbitos como la automatización ligera o la monitorización remota.

Un modelo de soporte guiado por la adopción y el compromiso

Greg Kroah-Hartman ha dejado claro que no concede ampliaciones de soporte de forma indiscriminada. La decisión de prolongar la vida de una rama LTS depende de si las compañías y grupos de usuarios la adoptan y contribuyen activamente a su mantenimiento. En otras palabras, para que un kernel LTS reciba años extra de soporte, tiene que tener detrás una comunidad e industria dispuestas a implicarse.

En este contexto, la extensión del soporte para las versiones 6.6, 6.12 y 6.18 es una señal de que estas ramas han logrado un nivel de implantación relevante. La combinación de uso en distribuciones de referencia, despliegues en centros de datos, integración en productos comerciales y su utilización en sistemas de misión crítica ha pesado en la decisión.

Este modelo de soporte, en el que el calendario de EOL se ajusta en función del grado de adopción real, resulta especialmente útil para las organizaciones europeas que planifican a largo plazo. Permite alinear la elección de un kernel LTS con la estrategia tecnológica, sabiendo que si la versión se consolida como estándar de facto, el ecosistema de mantenimiento tenderá a reforzarse.

Impacto práctico para distribuciones y entornos de producción

En entornos de producción, esto se traduce en que las empresas pueden optar por una rama como 6.12 LTS o 6.6 LTS sabiendo que no tendrán que precipitar una migración al poco tiempo. Esto es especialmente importante en sectores regulados o con altos requisitos de certificación, donde los cambios de versión implican validaciones, auditorías y pruebas extensas.

Para los responsables de sistemas que gestionan infraestructuras mixtas en Europa, la combinación de kernels LTS con largos periodos de estabilidad y un flujo continuo de correcciones de seguridad resulta atractiva. Permite adoptar una estrategia de «menos saltos, pero mejor planificados», algo que encaja con la realidad de muchas organizaciones que no pueden permitirse sorpresas en producción.

Con este ajuste en los planes de soporte, el panorama del Linux LTS extended ofrece ahora más opciones para quienes necesitan estabilidad a medio y largo plazo. La ampliación de los ciclos de vida de 6.6, 6.12 y 6.18 refuerza la idea de que, cuando comunidad e industria reman en la misma dirección, el calendario del kernel puede adaptarse a esas necesidades, proporcionando un margen adicional para planificar despliegues, actualizaciones y estrategias de mantenimiento con menos prisas.