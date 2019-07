Hace apenas unas horas publicábamos un artículo hablando de la disponibilidad de Linux 5.2, la última versión del kernel de Linux. Su creador, Linus Torvalds, la lanzó ayer por la tarde-noche, lo que significa que aún no está disponible ni 24 horas, pero ya hay un sistema operativo que lo pone a disponibilidad de sus usuarios. Como viene siendo habitual, se trata de Linux Lite, una versión basada en Debian y en Ubuntu (y no, no es lo mismo aunque Ubuntu esté basado en Debian).

De lo que os hablamos en este artículo no es de la disponibilidad de Linux 5.2; os hablamos de que Linux Lite lo ofrece a sus usuarios de manera oficial, por lo que se puede instalar desde el terminal escribiendo unos comandos que detallaremos a continuación. Lo mejor es que se trata de una actualización no obligatoria, por lo que los que no lo tengan claro pueden quedarse en la versión que ya están usando.

Instala Linux 5.2 en Linux Lite con este comando

Para instalar Linux 5.2 en Linux Lite bastará con abrir una ventana del terminal y escribir lo siguiente:

sudo apt update && sudo apt install linux-headers-linuxlite-5.2.0 linux-image-linuxlite-5.2.0 -y

Si queremos eliminar los restos del kernel anterior, también tenemos que usar el comando sudo apt autoremove, pero esto es algo que yo solo recomendaría una vez comprobado que todo funciona correctamente.

Una vez más, Jerry Bezencon se ha convertido en noticia por darse prisa en empaquetar el código de Linux 5.2 y ser el primero en ofrecerlo en su Linux Lite. Yo, que soy alguien a quien le gusta tener siempre el software a la última, no soy un gran fan de actualizar el kernel tan pronto en cuanto lo lanza Torvalds, puesto que cualquier cosa podría salir mal. Yo prefiero quedarme en el kernel que trae el sistema operativo por defecto, siempre y cuando no experimente fallos de hardware molestos que me imposibiliten trabajar con mi ordenador. En cualquier caso, los usuarios de Linux Lite ya puede instalar Linux 5.2 si lo desean.