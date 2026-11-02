Linux Lite 8.2 ya está disponible con el nombre en clave Hematite. Esta nueva versión de la distribución, basada en Ubuntu 26.04.1 LTS, mantiene el escritorio Xfce y el gestor de sesiones LightDM, pero introduce cambios importantes en su kernel personalizado, mejora la compatibilidad con determinados controladores NVIDIA y corrige varios problemas relacionados con el instalador y las herramientas propias del sistema.

La principal novedad es la evolución de Linux Lite Advanced Performance Kernels, una familia de núcleos compilados a partir del código fuente principal de Linux, descargado desde kernel.org y verificado mediante firmas GPG. El proyecto incorpora una selección de parches de CachyOS y ajustes propios para intentar ofrecer una experiencia más fluida y con menor latencia en equipos de uso cotidiano.

Dos variantes del kernel para escritorio y videojuegos en Linux Mint 8.2

Linux Lite 8.2 ofrece dos versiones del kernel Linux 7.3. La primera, denominada linuxlite, es la opción predeterminada y está pensada para el uso general del ordenador. Mantiene las mitigaciones de seguridad activadas y utiliza preempción dinámica para equilibrar la capacidad de respuesta y el rendimiento en tareas habituales.

La segunda variante, linuxlite-gaming, está orientada a videojuegos y cargas de trabajo sensibles a la latencia. Utiliza preempción completa, el planificador BORE y desactiva las mitigaciones de seguridad del kernel. Esta configuración busca mejorar la respuesta del sistema y la regularidad de los tiempos de presentación de fotogramas, aunque no garantiza un incremento de rendimiento en todos los juegos o equipos.

Ambas variantes mantienen el planificador EEVDF, mientras que BORE se reserva para la edición gaming. Los usuarios pueden instalar y gestionar estos núcleos desde Lite Kernel Manager, una utilidad que también incorpora funciones de evaluación del rendimiento y exportación de resultados.

Mejoras para NVIDIA y el instalador

La compatibilidad con las tarjetas gráficas NVIDIA también recibe atención. Linux Lite 8.2 incluye el paquete linuxlite-nvidia-kernel-patch, destinado a facilitar el funcionamiento de los controladores propietarios de NVIDIA con los kernels principales de Linux 7.3.

Lite Driver Manager mejora el proceso de cambio entre controladores gráficos e incorpora comprobaciones adicionales para evitar recomendar versiones incompatibles con tarjetas gráficas antiguas. Por su parte, Lite Kernel Manager mejora la legibilidad de su interfaz y la gestión de errores relacionados con módulos DKMS de terceros.

El instalador Calamares recibe diversas correcciones, especialmente para instalaciones con particiones cifradas. Entre ellas se encuentra la solución a un problema que podía provocar que una instalación apareciese como fallida al finalizar, aunque el sistema ya estuviera correctamente escrito en el disco. El origen estaba en el cierre de una partición de intercambio cifrada que seguía activa.

También se han corregido problemas relacionados con GRUB, la configuración de instalaciones cifradas y el montaje automático de sistemas de archivos existentes.

Lite Game Center y herramientas del sistema

El centro de juegos de Linux Lite incorpora mejoras para facilitar la instalación de bibliotecas gráficas de 32 bits necesarias para ejecutar determinados juegos de Windows mediante Wine-GE. El objetivo es reducir las tareas manuales de configuración y simplificar la preparación del entorno.

Las herramientas propias de la distribución también reciben pequeños ajustes de interfaz, correcciones y actualizaciones de traducciones. Lite Welcome, Lite Upgrade y Calamares forman parte de los componentes que han evolucionado durante esta actualización.

Cómo actualizar a Linux Lite 8.2

Los usuarios de Linux Lite 8.0 pueden realizar la actualización desde la herramienta Lite Upgrade, disponible en el menú de configuración del sistema. El equipo de desarrollo recomienda instalar primero todas las actualizaciones pendientes y crear un punto de restauración con Timeshift antes de comenzar el proceso.

Hay un detalle importante: la actualización del sistema no sustituye automáticamente el kernel que ya está instalado. Quienes quieran utilizar Linux 7.3 deberán seleccionar e instalar la variante correspondiente desde Lite Kernel Manager.

La imagen ISO de Linux Lite 8.2 está disponible para equipos de 64 bits y ocupa aproximadamente 2,6 GB. La distribución continúa ofreciendo una alternativa basada en Ubuntu y Xfce, con herramientas propias y un kernel adaptado a sus objetivos de rendimiento.