Linux Lite 8.0 ya es oficial y llega como una de las actualizaciones más importantes que ha recibido esta distribución enfocada en usuarios que buscan un sistema ligero, sencillo y compatible con equipos modestos. Basada en Ubuntu 26.04 LTS, la nueva versión da un salto relevante tanto a nivel técnico como visual, incorporando nuevas herramientas propias, mejoras en el rendimiento y cambios pensados para facilitar todavía más la transición desde Windows.

Linux Lite lleva años posicionándose como una de las alternativas más accesibles para quienes desean iniciarse en Linux sin complicaciones. Su propuesta siempre ha girado en torno a ofrecer una experiencia familiar, especialmente para usuarios procedentes de Windows, combinando facilidad de uso, buen rendimiento y requisitos de hardware reducidos. Con esta nueva edición, el proyecto actualiza su base tecnológica y añade varias novedades que buscan mejorar tanto la experiencia diaria como las posibilidades de personalización del sistema.

Linux Lite 8.0 incorpora nuevas herramientas, mejor rendimiento y una experiencia más completa

Uno de los cambios más importantes de Linux Lite 8.0 es su nueva base Ubuntu 26.04 LTS, que proporciona acceso a tecnologías más recientes y garantiza varios años de soporte y actualizaciones de seguridad. Esta actualización también permite a la distribución beneficiarse de mejoras internas relacionadas con el rendimiento, la compatibilidad de hardware y la estabilidad general del sistema.

La distribución mantiene el escritorio Xfce como entorno predeterminado, una elección que sigue siendo clave para conservar un bajo consumo de recursos sin renunciar a una interfaz moderna y funcional. Gracias a esta combinación, Linux Lite continúa siendo una opción especialmente atractiva para ordenadores con varios años de antigüedad que ya no ofrecen un rendimiento satisfactorio con sistemas operativos más exigentes.

Otra de las novedades destacadas es la incorporación del instalador Calamares. Esta herramienta ofrece una experiencia de instalación más moderna, intuitiva y flexible que facilita el despliegue del sistema tanto para usuarios domésticos como para profesionales. Además, Linux Lite 8.0 añade soporte para instalaciones OEM, una característica que simplifica la distribución de equipos con el sistema ya preinstalado.

Los desarrolladores también han presentado nuevas utilidades propias. Entre ellas destaca Lite About, diseñada para mostrar información detallada sobre el hardware del equipo de forma clara y accesible. A esta herramienta se suma Lite System Monitor, que permite supervisar en tiempo real el uso de recursos como procesador, memoria y almacenamiento.

Otras novedades

En el apartado técnico también sobresale la actualización a Python 3.14 y la llegada de kernels optimizados específicamente para Linux Lite. Estos núcleos personalizados buscan mejorar el comportamiento del sistema en diferentes tipos de hardware, ofreciendo una experiencia más fluida y eficiente.

La nueva versión introduce además Lite Distro Builder, una herramienta orientada a usuarios avanzados que desean crear sus propias variantes personalizadas de Linux Lite. Junto a ella aparece Lite Core, una edición minimalista pensada para quienes prefieren construir su sistema desde una base reducida instalando únicamente los componentes necesarios.

Las mejoras visuales tampoco se han quedado fuera de esta actualización. El sistema estrena una nueva pantalla de arranque animada basada en Plymouth y las aplicaciones gráficas desarrolladas por el proyecto han sido adaptadas a GTK4. Además, Firefox vuelve a formar parte de la experiencia predeterminada, reforzando la apuesta por ofrecer un entorno listo para usar desde el primer momento.

Con todas estas novedades, Linux Lite 8.0 da un paso importante en su evolución y refuerza su propuesta como una de las distribuciones más recomendables para quienes buscan un sistema operativo ligero, estable, moderno y fácil de utilizar tanto en equipos nuevos como en ordenadores veteranos.