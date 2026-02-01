La nueva versión de Linux Lite 7.8 ya está disponible como actualización estable de esta distribución ligera basada en Ubuntu, pensada para ordenadores modestos pero también válida como sistema de uso diario en equipos actuales, siguiendo la línea de lanzamientos anteriores como Linux Lite 7.6. Esta edición continúa apostando por el escritorio Xfce y por la estabilidad de las versiones con soporte prolongado de Ubuntu, algo muy apreciado por usuarios domésticos y pequeñas empresas en España y el resto de Europa que buscan un entorno sencillo y sin demasiadas complicaciones.

Con este lanzamiento, el proyecto da un paso intermedio importante hacia su siguiente gran etapa de desarrollo: la transición progresiva a Python y GTK4 en sus herramientas internas. Aunque a primera vista pueda parecer una actualización discreta, bajo el capó se han rehecho numerosas aplicaciones propias para modernizar la base tecnológica y facilitar el mantenimiento en futuras versiones.

Base técnica de Linux Lite 7.8: Ubuntu LTS, kernel moderno y escritorio ligero

Linux Lite 7.8 se construye sobre Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat), lo que garantiza varios años de soporte de seguridad y actualizaciones, un aspecto clave para entornos educativos, asociaciones y usuarios que no quieren estar reinstalando el sistema cada poco tiempo. La distribución emplea el kernel de Linux 6.8 como base, ofreciendo un equilibrio entre estabilidad y compatibilidad con hardware reciente; al igual que en Linux Lite 7.4, esta decisión busca compatibilidad con componentes modernos.

En el apartado gráfico, el sistema mantiene el escritorio Xfce 4.18 como entorno por defecto, conocido por su bajo consumo de recursos y por funcionar con soltura en ordenadores antiguos que todavía abundan en hogares y pequeñas oficinas europeas. Este escritorio no se presenta “de serie”, sino que llega cuidadosamente personalizado con el tema de escritorio Materia, el paquete de iconos Papirus y la tipografía Roboto Regular, logrando un aspecto más actual sin renunciar a la ligereza.

Linux Lite 7.8 y sus doce aplicaciones propias reescritas con Python y GTK4

Uno de los cambios más significativos de Linux Lite 7.8 está en sus utilidades internas: doce herramientas de la casa han sido reescritas empleando Python y la biblioteca gráfica GTK4. Este cambio no se centra tanto en incorporar funciones espectaculares, sino en renovar la tecnología subyacente para asegurar mejor rendimiento, mantenimiento más sencillo y una experiencia más coherente cara a la futura Serie 8 del sistema.

Entre las utilidades rehechas se encuentran Lite Welcome y Lite Software, dos de las primeras aplicaciones con las que se encontrará quien instale el sistema por primera vez. Lite Welcome guía al usuario tras la instalación, mientras que Lite Software simplifica la incorporación de programas adicionales sin necesidad de recurrir a la línea de comandos, un punto especialmente útil para quienes llegan desde Windows y buscan algo más amigable.

La lista de herramientas renovadas se completa con aplicaciones clave para el día a día de la administración del equipo: Lite Sources, Lite Updates y Lite Auto Login, orientadas a gestionar repositorios, actualizaciones del sistema y el inicio de sesión automático. Todas ellas han sido adaptadas a Python/GTK4, con el objetivo de ofrecer interfaces más consistentes y un comportamiento más robusto.

También han sufrido esta puesta al día Lite User Manager, Lite Desktop y Lite Sounds, centradas en la gestión de usuarios, la personalización del escritorio y la configuración de sonidos del sistema. Este tipo de herramientas suelen marcar la diferencia para quienes quieren un sistema listo para usar sin invertir mucho tiempo en ajustes avanzados.

Finalmente, la renovación abarca Lite System Report, Lite Firewall, Lite Network Shares y Lite DPI, utilidades esenciales para diagnosticar problemas, controlar el cortafuegos, gestionar recursos compartidos en red y tratar los ajustes de escala de pantalla. El paso a GTK4 pretende homogeneizar la experiencia y aprovechar mejor las tecnologías actuales de Linux en el apartado gráfico.

Lite Software: más programas listos para instalar en Linux Lite 7.8

Además de la reescritura técnica, la aplicación Lite Software llega con novedades funcionales, y sigue la evolución de la serie 7 iniciada en Linux Lite 7.2. Se ha ampliado el catálogo de programas que se pueden instalar con unos pocos clics, superando las veinte aplicaciones disponibles dentro de esta herramienta. El objetivo es poner al alcance del usuario un conjunto de programas populares sin tener que buscar uno por uno en los repositorios.

Entre las incorporaciones y opciones destacadas figuran Darktable para procesado fotográfico en formato RAW, BleachBit como utilidad de limpieza del sistema, y el editor de vídeo Kdenlive, muy utilizado por creadores de contenido que buscan una solución potente sin coste de licencia. A estas se suman otras aplicaciones bien conocidas en el ecosistema GNU/Linux que se integran con la filosofía del proyecto de mantener un sistema ligero pero funcional.

La herramienta también facilita la instalación y actualización de software de uso cotidiano, algo relevante para usuarios menos técnicos que simplemente quieren marcar casillas y disponer en pocos minutos de un entorno de trabajo completo, ya sea para ofimática, ocio o tareas más creativas.

Amplio soporte de kernels, desde equipos veteranos hasta hardware reciente

Uno de los puntos donde Linux Lite intenta adaptarse a distintas realidades de hardware en Europa es en la amplia compatibilidad con versiones del kernel de Linux. De serie, la distribución llega con kernel 6.8, pero el usuario tiene la posibilidad de instalar versiones más recientes si su equipo lo necesita.

Desde los repositorios propios de la distribución es posible optar por el kernel Linux 6.18 LTS, pensado para ofrecer soporte actualizado a dispositivos más modernos, como portátiles recién adquiridos o componentes de última generación. Esto puede marcar la diferencia, por ejemplo, al reconocer correctamente tarjetas de red, gráficas integradas recientes o dispositivos USB específicos.

Al mismo tiempo, la distribución mantiene compatibilidad con una amplia franja de kernels que va desde la versión 3.13 hasta la 6.18 LTS. Este rango tan amplio permite instalar Linux Lite 7.8 en ordenadores más antiguos que sigan funcionando bien, lo que resulta útil en contextos donde se busca alargar la vida útil de equipos, como centros educativos, asociaciones o pequeñas empresas que quieren reducir costes.

Aplicaciones actualizadas para el uso diario

En cuanto al software incluido, Linux Lite 7.8 llega con un conjunto de aplicaciones actualizadas pensado para cubrir las necesidades más habituales de navegación, correo, ofimática y multimedia. La intención es que nada más instalar el sistema el usuario pueda empezar a trabajar sin necesidad de descargar demasiados programas adicionales.

Para la navegación web, el sistema incluye el navegador Google Chrome en su versión 144.0, una decisión que prioriza la compatibilidad con servicios en línea muy extendidos y asegura el soporte de las últimas funciones web. En el apartado de correo electrónico se apuesta por Mozilla Thunderbird 140.7.0 ESR, la rama de soporte extendido que ofrece mayor estabilidad y ciclos de actualización más controlados.

El trabajo de oficina se cubre con LibreOffice 25.8.4, una suite ofimática completa que permite gestionar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, y que mantiene una buena compatibilidad con formatos utilizados en otros sistemas como Microsoft Office. Esto resulta especialmente práctico en contextos laborales o educativos donde se intercambian documentos entre diferentes plataformas.

En el ámbito multimedia, la distribución incluye VLC 3.0.20 como reproductor de vídeo y audio, conocido por su capacidad para abrir casi cualquier formato sin necesidad de códecs adicionales. Para la edición de imágenes, se mantiene GIMP 2.10.36, una solución avanzada que permite desde retoques fotográficos básicos hasta trabajos de diseño más complejos, lo que puede ser suficiente para muchos usuarios que no necesitan software propietario más sofisticado.

Monitoreo y control del sistema

Junto a estas aplicaciones, Linux Lite 7.8 incorpora una serie de herramientas pensadas para controlar el rendimiento y el estado del equipo. Entre ellas destaca System Monitoring Center, que ha sido actualizado para mostrar más información del sistema dentro de la pestaña dedicada a este apartado.

Esta mejora en el centro de monitorización ayuda a tener bajo control uso de CPU, memoria, procesos activos y otros datos relevantes, algo útil tanto para usuarios curiosos como para quienes quieren detectar cuellos de botella o comprobar si su equipo va justo de recursos. Un control más detallado permite ajustar mejor qué servicios se ejecutan y qué aplicaciones conviene mantener abiertas.

Combinado con las utilidades Lite System Report y Lite Firewall, el sistema ofrece un conjunto de herramientas que facilitan la detección de problemas y el refuerzo de la seguridad sin necesidad de acudir constantemente a la consola. Esto encaja con el enfoque de Linux Lite de rebajar la curva de aprendizaje para quienes llegan a GNU/Linux por primera vez.

Descarga de Linux Lite 7.8 y disponibilidad

Linux Lite 7.8 se distribuye en formato imagen ISO en vivo para sistemas de 64 bits, que se puede grabar en un USB o DVD para probar el sistema sin modificar el disco duro, o bien proceder a su instalación completa. Desde la página oficial del anuncio de lanzamiento es posible descargar la ISO y consultar instrucciones detalladas para la instalación paso a paso.

La edición mantiene su enfoque en el escritorio clásico con Xfce, orientado a quienes prefieren un entorno más tradicional con barra de tareas, menú de aplicaciones y ventanas fácilmente reconocibles. Esta familiaridad, unida al bajo consumo de recursos, hace que pueda resultar una opción razonable para renovar equipos en hogares, pymes o centros educativos que quieran pasarse a software libre sin invertir en hardware nuevo.

El proyecto anima a la comunidad a revisar las notas de la versión y la documentación asociada antes de actualizar desde ediciones anteriores, de modo que se tengan claras las novedades y posibles cambios en el comportamiento de ciertas herramientas. Para quienes parten de cero, el modo vivo permite hacerse una idea bastante fiel del rendimiento y del aspecto general del sistema antes de dar el salto definitivo.

Con esta versión, Linux Lite afianza su papel como distribución ligera basada en Ubuntu LTS que combina estabilidad, soporte prolongado y un escritorio Xfce pulido, mientras va preparando el terreno tecnológico para futuras entregas con más peso de Python y GTK4; todo ello con una selección de software actual y un abanico amplio de kernels que facilita su adopción tanto en ordenadores veteranos como en equipos recién salidos de la tienda.