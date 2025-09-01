En abril de este año, el proyecto Linux Lite nos entregó la versión 7.4 de su sistema operativo. Fue una actualización importante, y entre otras cosas actualizó su base a la de Ubuntu 24.04.2. A lo largo de este fin de semana ha llegado Linux Lite 7.6, lo que se considera una actualización menor por sólo contener actualizaciones LTS, corrección de errores, de código y cambios en la interfaz de usuario.

Base aparte, la novedad más destacada es sin duda el lanzamiento de Linux Lite Wiki, una fuente de conocimientos sobre el sistema operativo mantenida por la comunidad. Esto es importante porque esa especie de foro ofrece una colaboración abierta, siempre estará actualizada, en ella encontraremos sabiduría colectiva — palabras de ellos mismos — y es fácil de usar. Está disponible en este enlace.

Dicho sea de paso, es algo que también está disponible en otros muchos proyectos, incluso en aquellos en los que sólo se trata un programa popular. Lo bueno de ofrecer un espacio así es que también aparece al realizar búsquedas por Internet, y si le preguntamos a una inteligencia artificial como ChatGPT o DeepSeek, podrán encontrar información más rápida y precisa sencillamente porque existirá.

Otras novedades de Linux Lite 7.6

Entre el resto de novedades, destacan la actualizaciones de paquetes, como:

Kernel Linux 6.8.0-79, con posibilidad de descargar de 3.13 a 6.16.

Chrome 139.0.

Thunderbird 128.14.

LibreOffice 25.8.1.

VLC 3.0.20.

GIMP 2.10.36.

Base Ubuntu 24.04.3.

Como habíamos mencionado, es una actualización menor, y algunos de los paquetes anteriormente mencionados, como los de VLC o GIMP, siguen en la misma versión desde hace meses. GIMP 3.0 ya está disponible, pero Linux Lite es una distribución un poco conservadora y darán el salto cuando crean que el software está los suficientemente maduro.

Linux Lite 7.6 ya se puede descargar desde este enlace o desde los que aparecen en las notas de este lanzamiento. Los usuarios existentes podrán actualizar desde versiones anteriores.