Durante esta última semana, Linus Torvalds habló un poco sobre inteligencia artificial. Al ser preguntado sobre su opinión sobre ella, dijo que en la actualidad casi todo es marketing, que en el futuro será importante de verdad, pero ese momento aún no ha llegado. Cuando se nos pase el momento «wow», las cosas se estabilizarán. No deja de ser curioso que eso lo haya comentado la misma semana en la que ha llegado un Linux Lite 7.2 entre cuyas novedades aparece un punto llamado «Soporte de Lite A.I.».

De momento no hay generadores de imágenes ni bots para chatear… por lo menos en el sistema operativo. Lo que sí tienen es una página web tipo chatbot a la que le podemos preguntar sobre cualquier tema relacionado a su sistema, disponible en linuxliteos.com/chatai/. Si le preguntamos cualquier cosa creyendo que es una especia de ChatGPT como por ejemplo «¿qué hora es?», no sabrá respondernos. Pero si le preguntamos sobre el sistema operativo, sí, nos da instrucciones precisas. Y no es necesario que sean sobre el sistema en sí; también podemos preguntar cómo instalar programas, incluso aquellos que no están en los repositorios oficiales.

Otras novedades de Linux Lite 7.2

En cuanto a las novedades del sistema operativo:

Basado en Ubuntu 24.04.1, la misma base que la versión anterior, pero con ya una actualización de mantenimiento.

Lite Updates ha sido rescrito en Yad, ya que Yad proporciona más flexibilidad que Zenity.

Nueva aplicación: gestor de temas para eso, gestionar los temas.

Linux 6.8.0-47, con versiones del kernel que están de la 3.13 al más actual 6.11.

Chrome 130.

Thunderbird 115.16.

LibreOffice 24.2.6.2.

VLC 3.0.20.

GIMP 2.10.36.

El escritorio por defecto sigue siendo Xfce 4.18.

Linux Lite 7.2 ya está disponible, y se puede descargar dese las notas de este lanzamiento a las que enlazamos al principio de este artículo. Los usuarios existentes pueden actualizar desde el menú/Favoritos/Instalación de actualizaciones y reiniciando.