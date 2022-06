Últimamente, parece que una de cada dos noticias en las que se menciona Firefox es para informar de algo malo. Malo para los usuarios o malo para ellos, pero malo. En abril, Canonical lanzó Ubuntu 22.04 LTS y el resto de sabores oficiales y todos pasaron a usar Firefox como snap. No todo tiene que ser tan bueno cuando la misma compañía ha tenido que informar de que están trabajando para mejorar las cosas. Por si fuera poco, a Mozilla le están creciendo los enanos, y Linux Lite 6.0 ni siquiera va a usarlo por defecto.

Esa es una de las novedades de la v6.0 de este «Linux ligero», y la opción elegida no creo que sea la que más gracia le haga a muchos usuarios. Han pasado a usar Chrome, pero no una versión de código abierto desligada de Google como Brave, ni siquiera un navegador con un 4% de código cerrado como Vivaldi, sino el de Google, el que, si les viene en gana, activa funciones como Topics.

Novedades más destacadas de Linux Lite 6.0

Linux 5.15.

Basado en Ubuntu 22.04.

Nuevo tema de ventanas llamado Materia. Mantiene una apariencia que resultará familiar a los usuarios de Linux Lite, pero se mantendrá regularmente y soporta GTK 2, 3, 4, GNOME Shell, Budgie, Cinnamon, MATE, temas de Chrome… Está disponible en temas claro y oscuro.

Mejoras de accesibilidad que incluyen un teclado en pantalla, un lector de pantallas (Orca) o una lupa.

Nuevo menó del GRUB, y Memtest ya no aparece en él.

Paquetes actualizados, como LibreOffice 7.2.7.2, Thunderbird 91.9.1, VLC 3.0.16, GIMP 2.10.30, nuevo Whisker Menu y corrección de errores.

Google Chrome pasa a ser el nuevo navegador por defecto. Según Jerry:

Ahora que Firefox viene como un paquete Snap de Ubuntu, y que los usuarios de Windows necesitan manejar el menor número posible de gestores de paquetes, Chrome era la opción obvia de reemplazo. Enorme cuota de mercado, familiaridad con Windows, casi todo lo que se le echa encima funciona, todo ello con el respaldo de una empresa poco conocida llamada Google. Los navegadores web son muy subjetivos, todo el mundo tiene su favorito y todo el mundo tiene una opinión. No se puede complacer a todo el mundo, pero lo que sí podemos hacer es centrarnos en nuestro público objetivo y eso es exactamente lo que hemos hecho. También incluimos un escáner de virus integrado en Chrome suministrado por Virus Total (desactivado por defecto). Ahora Chrome te preguntará si quieres que un archivo sea escaneado antes de abrirlo. Para activar esta función, basta con activarla en las extensiones de Chrome.

Cuestión de gustos y prioridades

En mi opinión como usuario, entiendo que si esta distribución está basada en Ubuntu y Firefox ya no se ofrece en su versión clásica, hayan tenido que mover ficha, pero ¿ha sido el mejor movimiento? Quizá no. Otros proyectos, como Linux Mint, compilan Chromium para que los usuarios puedan usarlo sin instalar su paquete snap, y de elegir una opción con el mismo motor, a mí me da que Brave habría sido mejor elección. Pero bueno, cuestión de gustos y opiniones.

Los usuarios interesados pueden descargar la ISO de Linux Lite 6.0 haciendo clic en el siguiente botón:

Descargar Linux Lite 6.0