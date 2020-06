A principios de año, Microsoft abandonó el soporte para Windows 7. En ese momento no fueron pocas las distribuciones Linux que intentaron llamar la atención de la comunidad Windows, entre las que estuvo la creada por Jerry Bezencon, quien lanzó una v4.8 de su sistema operativo llena de novedades destacadas. Ayer 31 de mayo lanzó otra nueva versión estable, un Linux Lite 5.0 del que Bezencon dice que es el «lanzamiento de Linux Lite más rico en funciones y completo hasta la fecha. Es el lanzamiento que la gente ha estado esperando«.

Personalmente, me llama la atención que en ese completo paquete del que habla Bezencon tenemos Lite Software, una opción que vemos tras el proceso de instalación desde la que podremos instalar software como Telegram o Etcher. No podemos tratar esto como Bloatware porque seremos nosotros los que elegiremos qué instalamos y qué no y veremos su pantalla tras la instalación del sistema operativo. A continuación tenéis la lista de novedades más destacadas que han llegado junto a Linux Lite 5.0.

Novedades más destacadas de Linux Lite 5.0

Basada en Ubuntu 20.04 LTS.

Soporte de modo de arranque UEFI predeterminado.

Comprobaciones de integridad del sistema de archivos durante el arranque.

Nueva entrada de arranque OEM en la lista del menú de arranque.

Opción de descarga de software de terceros en el instalador. Desde aquí podremos instalar software como: Chrome. Etcher. NitroShare. Telegram. Zim. OBS Studio PlayOnLinux Filezilla. Handbrake. Muchos otros.

Configuración de HiDPI en el Administrador de configuración.

Sección de hardware actualizada con información útil.

Nueva aplicación para tomar notas Zim que reemplaza al Cherrytree anterior.

Se eliminó la herramienta de dibujo y edición Pinta.

Soporte de arquitectura dual.

Corrección de errores en la papelera.

Sin telemetría oculta.

La utilidad de cortafuegos sin complicaciones GUFW reemplazada por un FireWallD altamente configurable.

Agregado estado de Firewall a Lite Widget.

Programa Lite Welcome y Lite User Manager actualizados a GTK3 y Python3.

Tres nuevas opciones en la pantalla de bienvenida: Seleccione Tema claro u oscuro, UEFI y arranque seguro.

Nuevas opciones de cierre de sesión con funcionalidad de ocultar o mostrar usando Lite Tweaks.

Nuevo notificador de actualización de software.

Si estáis interesados en descargar esta versión «ligera» de Linux, que ha llegado con el nombre en clave de Emerald, podéis descargar la nueva imagen ISO desde este enlace.