Linux-libre 5.14 llega con actualizaciones en los scripts de limpieza

Hace pocos dias la Fundación Latinoamericana de Software Libre publicó (con un ligero retraso) la nueva versión completamente libre del kernel de Linux 5.14, «Linux-libre 5.14″ el cual es un Kernel despojado de elementos de firmware y controladores que contienen componentes no libres o fragmentos de código cuyo alcance está limitado por el fabricante.

Linux-libre es el núcleo recomendado por la Free Software Foundation y una pieza principal de las distribuciones GNU totalmente libres de fragmentos privativos o firmwares incluidos en Linux sirven para inicializar los dispositivos o aplicarles parches que solventan fallas del hardware que no pudieron ser corregidas antes de ser puestos a disposición de los usuarios.

Además, Linux-libre deshabilita las funciones del kernel para cargar componentes no libres que no forman parte del suministro del kernel y elimina la mención del uso de componentes no libres de la documentación. Para limpiar el kernel de partes no libres, se creó un script de shell universal como parte del proyecto Linux-libre, que contiene miles de plantillas para determinar la presencia de insertos binarios y eliminar falsos positivos.

El kernel de Linux-libre se recomienda para su uso en las distribuciones que cumplen con el de la Fundación para el Software Libre criterios para la construcción de distribuciones totalmente libres de GNU / Linux. Por ejemplo, el kernel de Linux-libre se utiliza en distribuciones como Dragora Linux , Trisquel , Dyne: Bolic , gNewSense , Parabola , Musix y Kongoni.

Principales novedades de Linux-libre 5.14

En esta nueva versión que se presenta de Linux-Libre 5.14 se destaca por incluir varios scripts de limpieza que se han modificado de manera muy significativa desde el último -rc en controladores y subsistemas y con lo cual la carga de blobs está deshabilitada en la nueva versión en los nuevos controladores eftc y qcom arm64, además de que por la parte de la limpieza de i915, se menciona que se ajustó debido a un archivo renombrado, mientras que para conductores para sp8870 y para otras tarjetas av7110 se movieron en el árbol ascendente y la limpieza tuvo que ser ajustada. También se encontraron nuevos nombres de blobs en btrtl, amdgpu y adreno y se han limpiado del código del Kernel.

Por separado, se observa que ha habido cambios en el código para limpiar el microcódigo para sistemas x86, así como la eliminación de blobs previamente omitidos en los componentes para cargar microcódigo para sistemas powerpc 8xx y en microparches para firmware para sensores vs6624, ya que se menciona que estaban codificados como matrices de números en versiones ascendentes de Linux.

Dado que estos blobs estaban presentes en versiones anteriores del kernel, se decidió actualizar las versiones anteriores de Linux-libre 5.13, 5.10, 5.4, 4.19, 4.14, 4.9 y 4.4, etiquetando las nuevas opciones con la etiqueta «-gnu1».

Por supuesto, el nuevo kernel GNU Linux-libre está repleto de las mismas nuevas características y mejoras que podremos encontrar en el Kernel de Linux, pero limpia muchos de los controladores recién agregados para brindar un kernel 100% libre que no incluye ningún código propietario.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta nueva versión de Linux-Libre 5.14, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo obtener e instalar Linux-Libre en mi distribución?

Para quienes estén interesados en poder probar este Kernel de Linux-Libre, la principal recomendación para aquellos que no se sientan seguros o no cuenten con los conocimientos necesarios para realizar la compilación, mejor opten por utilizar alguna de las distribuciones antes mencionadas que hacen uso de este Kernel.

En caso de querer obtener los paquetes para realizar la compilación, puedes obtenerlos dirigiéndote al siguiente enlace o también puedes consultar la siguiente información para distribuciones con soporte para APT.

Además para los que estén interesados en probar limpiar el kernel de partes no libres, se ha creado un script de shell universal dentro del proyecto Linux-libre, que contiene miles de plantillas para detectar la presencia de inserciones binarias y eliminar falsos positivos. También están disponibles para su descarga parches listos para usar creados basados ​​en el uso de la secuencia de comandos anterior.