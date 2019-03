La llegada del Linux Kernel 5.0 fue un gran acontecimiento. Aunque Linus Torvalds se empeña en decir que el cambio de número se ha dado sólo porque no le quedan dedos suficientes para contar sumando los de las manos y los pies, llega con muchas mejoras que se traducen en más compatibilidad con los diferentes dispositivos. Todos nos enteramos de aquel lanzamiento y se publicó en todos los blogs especializados sobre Linux, pero no ha pasó lo mismo con la v5.0.1 ni con el

De hecho, hace 5 días que el Linux Kernel 5.0.2 está disponible. Como con la v5.0.1, lo descubrí al actualizar el kernel con Ukuu, pero en mi nuevo portátil me dio problemas y he decidido no jugar con este ordenador porque se ha convertido en mi dispositivo principal. De ese modo, volví atrás y olvidé que había visto que el Linux Kernel 5.0.2 ya estaba disponible. También pensé que ya estaría publicado, por lo que no le di demasiada importancia. Me parece importante mencionar que probablemente los problemas que experimenté yo fue por la manera de actualizar el kernel, no eliminar versiones anteriores y darle una segunda oportunidad.

Linux Kernel 5.0.2, versión de mantenimiento con muchas correcciones

De entre las novedades, disponibles en este enlace, destacan las cuatro primeras por estar relacionadas con Intel. Y es que Ubuntu presenta problemas en algunos ordenadores con componentes Intel, por lo que esta versión podría corregir algunos de estos problemas. Con esto en mente, parece buena idea que los usuarios con equipos Intel que estén experimentando fallos actualicen en cuanto les sea posible.

Este mes, Canonical lanzará una beta de Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Teniendo en cuenta que la beta se lanzará un mes antes de la versión oficial, no podemos descartar que la versión final de Disco Dingo incluya el Linux Kernel 5.0.2 que se lanzó la semana pasada. Creo que sería un movimiento acertado y que muchos usuarios se beneficiarían. Si no se da el caso, pronto deberían lanzar una actualización que sí corrigiera los problemas que corrige la v5.0.2.

¿Tienes problemas en tu PC que esperas que el Linux Kernel 5.0.2 corrija?