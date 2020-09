Linux Journal está de regreso de la mano de Slashdot Media

El año pasado me tocó dar en Linux Adictos la triste noticia de la desaparición definitiva de Linux Journal, una de las publicaciones más antiguas del mundo Linux. Afortunadamente, en un año escaso de buenas noticias, me toca comunicar también la grata nueva de su regreso. A partir de ahora operará bajo el paraguas de Slashdot Media.

Para entender la importancia de la noticia debemos señalar que estamos hablando de la primera revista en el mundo que se dedicó a escribir sobre el núcleo Linux y las distribuciones basadas en él. En el primer número publicado en marzo de 1994 los editores fueron Phil Hughes y Bob Young, que en 1993 habían sido los cofundadores de Red Hat, y en él se entrevistaba a Linus Torvalds.

Hace exactamente nueve años, en setiembre del 2011, la revista pasó a editarse únicamente en formato digital.

La empresa llevaba en problemas durante años y en 2017 anunció su cierre por falta de dinero para pagar a empleados y acreedores.

En su momento Kyle Rankin, su editor, explicó así los motivos:

Mi tristeza al ver que algo en lo que había trabajado durante diez años había desaparecido fue reemplazada por la rabia de que la comunidad Linux parecía haber perdido el rumbo. Perdí mi camino. Daba por sentado a Linux y el software libre. Me quedó más claro que nunca que mientras Linux y el software libre habían ganado la batalla contra los gigantes de la tecnología una década antes, otros nuevos habían ocupado su lugar mientras tanto, y nosotros les dejábamos ganar. Aunque había escrito y hablado sobre Linux y el software libre durante años, y lo había usado personal y profesionalmente, sentía que no había hecho lo suficiente para apoyar esta cosa que tanto me importaba

Un convenio con un convenio con un servicio de VPN, Private Internet Accesss, permitió el relanzamiento del sitio en el 2018. Pero, solo duró un año. En el 2019 Rankin volvió a escribir.

Desafortunadamente, no nos recuperamos lo suficientemente rápido, y cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos caminar con nuestras propias fuerzas, simplemente no pudimos. Así que aquí estamos dando nuestro segundo, mucho más incómodo, adiós. ¿Qué pasa ahora? Nos dimos un abrazo de verdad durante la primera despedida, ¿nos abrazamos de nuevo esta vez? ¿Hacemos el apretón de manos que se convierte en un abrazo de un solo brazo? ¿Sólo saludamos y sonreímos? Fueron tiempos difíciles, pero también nos inundaron con mucho apoyo de ustedes, nuestros lectores. Algunas personas se pusieron en contacto con nosotros para decirnos lo mucho que les gustó la revista y lo arrepentidos que estaban de ver cómo se iba. Otros se ofrecieron a pagar más por sus suscripciones si eso les ayudaba de alguna manera. Otros se pusieron en contacto con nosotros para ver si podían desarrollar un programa de recaudación de fondos para mantener viva la revista. No puedo enfatizar lo mucho que este increíble flujo de apoyo nos ayudó a todos durante este difícil momento. Gracias.

Linux Journal está de vuelta

La gente de Slashdot Media ya tiene un historial en recuperar sitios relacionados con el código abierto. En el año 2016 salvaron SourceForge,el que había sido el sitio de referencia para almacenamiento y descarga de proyectos de software libre hasta que a los dueños de entonces se les ocurrió incluir descargas de programas de terceros en los instaladores sin consultar con los desarrolladores. Además operan el agregador de noticias del mismo nombre.

Con respecto a Linux Journal, piensan volver a publicar contenido lo más pronto posible. Por el momento están buscando colaboradores que quieran cubrir las noticias del mundo Linux, crear tutoriales y moderar los comentarios y foros.

De acuerdo a lo declarado en el comunicado, no tienen planes de reflotar el modelo de suscripción y se van a concentrar a publicar contenidos en forma gratuita. En ninguna parte dice si los colaboradores van a cobrar o van a ser voluntarios.

A pesar del cierre, en ningún momento el sitio dejó de estar operativo (aunque no se había publicado contenido después del anuncio del cierre definitovo. Por lo que no hay ningún motivo para que el sitio no vuelva a estar operativo enseguida.