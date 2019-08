Linux Journal anunció su cierre definitivo. Se trata de una de las publicaciones más antiguas del mundo Linux.

En un escueto comunicado de su sitio web puede leerse:

El 7 de agosto de 2019, Linux Journal cerró sus puertas para siempre. Todo el personal fue despedido y la compañía se queda sin fondos operativos para continuar. El sitio web seguirá en funcionamiento durante las próximas semanas, ojalá más tiempo para fines de archivo si logramos que esto ocurra.

-Linux Journal, LLC



Una publicación pionera

Linux Journal fue la primera revista que se publicó sobre el kernel Linux y los sistemas operativos basados en él. Su primer número salió en marzo de 1994. Los editores eran nada menos que Phil Hughes y Bob Young, cofundadores de Red Hat, y en él se entrevistaba a Linus Torvalds.

A partir de setiembre del 2011 la revista pasó a editarse únicamente en formato digital.

Linux Journal anuncia su cierre definitivo (por primera vez)

La empresa ya había tenido problemas y en 2017 anunció su cierre por falta de dinero para pagar las deudas y sueldos. Sin embargo, un convenio con Private Internet Accesss, un servicio de vpn, permitió su relanzamiento en el 2018.

Kyle Rankin,el editor de Linux Journal, explica cuales son las causas del segundo cierre.

Desafortunadamente, no nos recuperamos lo suficientemente rápido, y cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos caminar con nuestras propias fuerzas, simplemente no pudimos. Así que aquí estamos dando nuestro segundo, mucho más incómodo, adiós. ¿Qué pasa ahora? Nos dimos un abrazo de verdad durante la primera despedida, ¿nos abrazamos de nuevo esta vez? ¿Hacemos el apretón de manos que se convierte en un abrazo de un solo brazo? ¿Sólo saludamos y sonreímos?

También agradece el apoyo de la comunidad que recibieron en su momento:

Fueron tiempos difíciles, pero también nos inundaron con mucho apoyo de ustedes, nuestros lectores. Algunas personas se pusieron en contacto con nosotros para decirnos lo mucho que les gustó la revista y lo arrepentidos que estaban de ver cómo se iba. Otros se ofrecieron a pagar más por sus suscripciones si eso les ayudaba de alguna manera. Otros se pusieron en contacto con nosotros para ver si podían desarrollar un programa de recaudación de fondos para mantener viva la revista. No puedo enfatizar lo mucho que este increíble flujo de apoyo nos ayudó a todos durante este difícil momento. Gracias.

Quiero resaltar algo que Kyle escribió al momento del primer cierre

Mi tristeza al ver que algo en lo que había trabajado durante diez años había desaparecido fue reemplazada por la rabia de que la comunidad Linux parecía haber perdido el rumbo. Perdí mi camino. Daba por sentado a Linux y el software libre. Me quedó más claro que nunca que mientras Linux y el software libre habían ganado la batalla contra los gigantes de la tecnología una década antes, otros nuevos habían ocupado su lugar mientras tanto, y nosotros les dejábamos ganar. Aunque había escrito y hablado sobre Linux y el software libre durante años, y lo había usado personal y profesionalmente, sentía que no había hecho lo suficiente para apoyar esta cosa que tanto me importaba

¿Por qué Linux Journal anuncia su cierre definitivo (por segunda vez)?

Cómo machacaba mi viejo profesor de estadística, correlación no implica causalidad. Probablemente el cierre de Linux Journal se deba más que nada a un cambio de hábitos.

¿Quién va a pagar por una revista cuando puedes encontrar lo que necesitas gratis en Internet? Y, digamos la verdad, si buscas bien puedes descargarte la revista que quieras sin pagar un solo euro. No digo que esté bien, digo que es un hecho.

Pero, aunque no tenga nada que ver con el cierre, la afirmación que Kyle hizo en el 2017 no deja de ser cierta. La comunidad del software libre perdió el rumbo, y el monopolio Microsoft fue reemplazado por el oligopolio Google/Apple en los móviles y Amazon en la nube.

Con la posible excepción de Raspberry Pi, el mundo del código abierto no fue capaz de generar un proyecto que entusiasme a los que no están consustanciados con la filosofía opensource. No tenemos un Whatsapp o un Facebook. A lo máximo que llegamos es a un proyecto caro y obsoleto como Librem que solo puede venderse por la ideología.