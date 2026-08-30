Linux y verificación de edad en California finalmente dejarán de ser un problema para la mayoría de distribuciones de software libre. La legislatura californiana ha aprobado una modificación que exime a los sistemas operativos distribuidos bajo licencias que permitan copiar, redistribuir y modificar el software de las obligaciones de su controvertida ley de verificación de edad.

La decisión supone un importante alivio para proyectos como Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux y otros sistemas basados en software libre, que hasta ahora podían verse afectados por una normativa pensada principalmente para grandes plataformas tecnológicas. La ley original habría obligado a los proveedores de sistemas operativos a recoger información sobre la edad del usuario y proporcionar una señal de edad a las aplicaciones, un requisito especialmente problemático para proyectos descentralizados y mantenidos por comunidades o voluntarios.

California aprueba una exención para Linux y el software libre

La modificación llega mediante el proyecto AB 1856, que redefine el concepto de proveedor de sistemas operativos dentro de la Digital Age Assurance Act. La nueva redacción excluye a las personas y organizaciones que distribuyan un sistema operativo bajo condiciones de licencia que permitan al receptor copiar, redistribuir o modificar el software.

En la práctica, esto protege a una gran parte del ecosistema Linux y del software libre. Distribuciones como Debian, Fedora, Ubuntu y Arch Linux quedarían fuera del alcance de la obligación, al igual que diferentes sistemas BSD distribuidos bajo licencias que cumplen los requisitos establecidos por la nueva redacción.

La medida supone un cambio importante respecto a la situación creada por la ley original. Cuando California aprobó la Digital Age Assurance Act, surgieron inmediatamente dudas sobre cómo proyectos de código abierto podrían cumplir con una obligación diseñada para empresas con cuentas de usuario centralizadas y una infraestructura comercial detrás.

La ley original podía obligar a recoger la edad del usuario

La Digital Age Assurance Act, aprobada anteriormente como AB 1043, establece un sistema de señales de edad destinado a que las aplicaciones y servicios puedan conocer la franja de edad del usuario. La normativa sitúa una parte importante de esta responsabilidad en los proveedores de sistemas operativos y tiendas de aplicaciones.

El sistema obliga a recopilar información sobre la edad durante la configuración inicial del dispositivo y a proporcionar una señal correspondiente a una de las franjas establecidas cuando una aplicación la solicite. La ley está prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

Para empresas como Apple, Microsoft o Google, este modelo puede apoyarse en sus cuentas, tiendas de aplicaciones e infraestructuras centralizadas. Sin embargo, trasladar el mismo requisito a un proyecto como Debian o Arch Linux planteaba problemas completamente diferentes.

El gran problema era la naturaleza descentralizada de Linux

Muchas distribuciones de Linux no funcionan como productos comerciales tradicionales. No existe necesariamente una empresa que controle cada instalación, una cuenta obligatoria para cada usuario o una infraestructura centralizada capaz de comprobar la edad de quien descarga e instala el sistema.

Esto hacía especialmente difícil determinar quién debía cumplir con las obligaciones legales. En algunos proyectos, el software es desarrollado y distribuido por comunidades internacionales formadas por voluntarios, mientras que las imágenes pueden ser replicadas, modificadas y redistribuidas por terceros.

La idea de obligar a este tipo de proyectos a crear un sistema de verificación de edad generó una fuerte preocupación dentro de la comunidad del software libre. La cuestión no era únicamente técnica, sino también económica y legal: mantener un sistema de este tipo puede requerir infraestructura, tratamiento de datos personales y recursos que muchos proyectos comunitarios simplemente no poseen.

La exención protege a las licencias que permiten copiar y modificar

El texto aprobado establece como elemento fundamental las condiciones de distribución del software. Si la licencia permite copiar, redistribuir y modificar el sistema, su distribuidor queda fuera de la definición correspondiente utilizada por la normativa.

Esto cubre las características esenciales de muchas de las licencias más utilizadas dentro del software libre y de código abierto. El cambio beneficia así no solamente a una distribución concreta, sino a un modelo completo de desarrollo basado en la posibilidad de estudiar, modificar y redistribuir el software.

La decisión evita que los proyectos tengan que introducir sistemas centralizados de recopilación de datos únicamente para cumplir con la legislación californiana. También reduce la posibilidad de que una ley diseñada para proteger a los menores terminara imponiendo una carga desproporcionada sobre desarrolladores que no tienen una relación comercial directa con cada usuario.

También se aclara la situación de dependencias y extensiones

La modificación aprobada no se limita únicamente a los sistemas operativos. El nuevo texto también aclara diferentes aspectos relacionados con la distribución de componentes de software.

Las bibliotecas y dependencias distribuidas mediante gestores de paquetes como APT o Pacman dejan de estar incluidas en la definición de aplicaciones ofrecidas como ejecutables independientes a través de una tienda cubierta por la normativa.

Esto es especialmente relevante para Linux, donde una enorme cantidad de software se distribuye precisamente mediante repositorios y gestores de paquetes. Sin esta aclaración, cada componente individual podía convertirse en una nueva fuente de dudas sobre las obligaciones legales de sus desarrolladores.

Las tiendas que distribuyen extensiones destinadas a ejecutarse dentro de una aplicación anfitriona también quedan fuera del alcance de determinadas obligaciones de la ley.

La legislación también corrige otros problemas de la norma original

La modificación de California introduce otros cambios destinados a solucionar algunos problemas detectados en la redacción inicial. Uno de ellos elimina una definición de usuario que podía producir interpretaciones especialmente problemáticas sobre quién debía ser considerado menor dentro del sistema.

También se incorpora una protección para plataformas y desarrolladores que actúen de buena fe cuando una señal de edad sea incorrecta. Este tipo de disposición puede resultar importante porque los sistemas de verificación y estimación de edad no son infalibles.

Además, la nueva redacción limita la posibilidad de solicitar una señal de edad a un proveedor de sistema operativo o una tienda de aplicaciones cuando la propia ley no lo exija expresamente. El objetivo es impedir que este mecanismo termine utilizándose como un canal adicional para recopilar información de los usuarios con otros fines.

SteamOS podría seguir en una zona gris

La nueva exención resuelve gran parte de las dudas sobre las distribuciones tradicionales de Linux, pero todavía existen casos que no resultan tan claros. Uno de los más interesantes es SteamOS.

El sistema de Valve está construido sobre componentes de código abierto y utiliza una base relacionada con Arch Linux, pero se distribuye junto a software propietario y está estrechamente vinculado a Steam, una plataforma comercial con una infraestructura centralizada.

Por este motivo, podría existir una diferencia legal entre una distribución completamente abierta y un producto basado en Linux que combine componentes libres con servicios y software propietario. La aplicación definitiva de la exención a estos sistemas podría depender de cómo interpreten las autoridades el modelo concreto de distribución.

Las distribuciones híbridas también pueden plantear dudas

Otro posible punto de incertidumbre afecta a los sistemas que combinan software libre con componentes propietarios. Muchas distribuciones incluyen firmware, controladores o blobs que no están distribuidos bajo las mismas condiciones que el resto del sistema.

La nueva legislación protege claramente a quienes distribuyan software bajo licencias que permitan copiar, redistribuir y modificarlo, pero la situación puede ser más compleja cuando una imagen de instalación incorpora elementos con diferentes condiciones de licencia.

Esto no significa necesariamente que todas las distribuciones híbridas vayan a quedar sujetas a la ley. Sin embargo, estos casos podrían requerir una interpretación específica basada en la forma exacta en que se distribuye el producto y en qué entidad es considerada legalmente su proveedor.

La reacción de la comunidad fue fundamental

La presión de la comunidad del software libre desempeñó un papel importante en la evolución de esta cuestión. El impacto potencial de la ley original fue rápidamente señalado por desarrolladores y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales.

La principal preocupación era que una obligación de este tipo favoreciera a las grandes plataformas capaces de absorber el coste de la infraestructura necesaria, mientras que proyectos pequeños y descentralizados quedarían en una situación prácticamente imposible de gestionar.

En ese sentido, la modificación de California reconoce una diferencia fundamental entre una empresa que controla un sistema operativo y una comunidad que publica software que cualquier persona puede copiar, modificar y redistribuir.

La exención no resuelve el problema fuera de California

Aunque la decisión supone una victoria importante para Linux y el software libre, la situación está lejos de quedar resuelta a nivel internacional. Diferentes estados y países están desarrollando sus propias normas relacionadas con la verificación de edad y la protección de los menores en Internet.

Una exención incluida en la legislación californiana no se aplica automáticamente en otras jurisdicciones. Un proyecto de software libre puede quedar protegido frente a una obligación concreta en California y, al mismo tiempo, enfrentarse a requisitos diferentes en otros mercados.

Esto obliga a los desarrolladores de proyectos internacionales a seguir con atención la evolución regulatoria. La naturaleza global del software libre puede chocar con un panorama en el que cada país o estado establece mecanismos distintos de verificación, tratamiento de datos y responsabilidad.

Linux evita una carga que habría cambiado su modelo de distribución

La aprobación de la exención evita uno de los escenarios que más preocupación había generado dentro de la comunidad. Si las distribuciones de Linux hubieran tenido que recopilar la edad de sus usuarios como condición para cumplir con la ley californiana, muchos proyectos podrían haberse visto obligados a introducir mecanismos completamente ajenos a su modelo tradicional.

La creación de cuentas obligatorias, el almacenamiento de información relacionada con la edad o la incorporación de servicios centralizados habrían supuesto un cambio profundo para proyectos construidos alrededor de la descentralización y la posibilidad de descargar y modificar el software libremente.

La modificación de la ley reconoce finalmente esa diferencia y establece una excepción basada precisamente en las libertades fundamentales de las licencias abiertas. Para las principales distribuciones de Linux, la decisión representa un importante alivio antes de que la Digital Age Assurance Act entre en vigor.

Una victoria importante para el software libre

La exención aprobada por California no elimina el debate sobre la verificación de edad ni resuelve las tensiones entre privacidad, protección infantil y regulación digital. Sin embargo, evita que una norma concebida principalmente para grandes plataformas termine imponiendo obligaciones difíciles de asumir a proyectos comunitarios de código abierto.

Para Linux, el cambio permite mantener el modelo de distribución que ha definido al ecosistema durante décadas. Debian, Fedora, Ubuntu, Arch Linux y otros proyectos no tendrán que transformarse en plataformas centralizadas de recopilación de datos para cumplir con una ley que, en su redacción original, no distinguía suficientemente entre una gran empresa tecnológica y una comunidad global de desarrolladores.

Con la aprobación de AB 1856, Linux y verificación de edad en California dejan de representar, al menos para la mayoría de distribuciones abiertas, el conflicto regulatorio que podían llegar a ser. La ley todavía necesita completar su proceso formal, pero la modificación supone ya una victoria importante para el software libre y para la idea de que la regulación tecnológica debe tener en cuenta las diferencias entre los grandes servicios comerciales y los proyectos abiertos descentralizados.