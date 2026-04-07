Recuerdo hace muchos años a un usuario en un foro que hablaba del Nokia N900 y sus bondades. Hablaba de que podía cambiarlo todo con Maemo (basado en Linux), mientras que el resto preferíamos Symbian y todas las aplicaciones que tenía disponible. De hecho, Symbian tenía WhatsApp en 2010 o 2011. Hoy en día, la personalización de la interfaz es uno de los atractivos de Linux, pero ¿poder cambiarlo todo es algo tan positivo?

Depende. Pongamos como ejemplo Hyprland. Es un compositor que permite hacer de todo, y quien dice «de todo» dice de todo. Claro, uno va a YouTube y hace una búsqueda como «rice hyprland» o busca temas en GitHub y se queda «flipao». Ahora bien, conseguir algo así no es moco de pavo (de hecho Hyprland es feísimo tras su instalación). Sí, se puede encontrar un tema completo con sus dotfiles y tardar menos, pero cambiar de uno a otro no es tan sencillo como hacer un par de clics.

Cuando la personalización de la interfaz se convierte en obsesión

Vamos a resumir este artículo de opinión y a decir cómo lo veo yo ya: la personalización de la interfaz está bien, siempre y cuando uno no se vuelva loco con ella. Por ejemplo, Plasma permite cambiar el panel inferior para convertirlo en un Dock, con cajón de apps y aplicaciones abiertas, y en la parte superior se puede poner una barra con la hora en el centro y la bandeja del sistema a la derecha, tal y como lo encontramos en macOS. Incluso se pueden ver los menús de las aplicaciones en este panel, algo que hace Garuda.

En este enlace explicamos cómo hacer que cualquier KDE se viera como la versión Dr460nized de Garuda. No hace falta que lo leáis todo, sólo desplazaros para ver que el artículo no es corto. Se tienen que hacer muchos cambios. Si se hacen una vez y es lo que buscamos, esto es un «puntazo» para Linux, pero si se va a cambiar cada semana, al final se le da la razón a los que dicen que Linux es para el que no tiene vida y sólo quiere perder el tiempo solucionando cosas.

Ejemplo de lo que NO hay que hacer: yo y mi obsesión con la emulación

Hace varios años hice de mi portátil más viejo un centro de emulación. Tengo por ahí los romsets de Master System, Mega Drive/Genesis, NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, no recuerdo si algo más y todos los juegos que hay de máquinas recreativas. Contando duplicados, tengo más de 20.000 roms, literal. Para conseguirlas hay que descargarlas todas, y para tener ES-DE con imágenes y metadatos tienes que pasarte días haciendo scrapping.

Debido a las limitaciones del raspado de datos, yo me tiraría más de una semana (haciendo otras cosas de por medio, claro está) para conseguir que todo estuviera como esperaba. Y al final, ¿cuántas horas me he tirado con estos juegos? Bueno, creo que muchas porque, probando, al menos me he pasado God of War y God of War 2. Pero sin contar con eso, creo que no habré jugado más de dos horas, y gran parte de ese tiempo se lo ha quedado el Dragon’s Trap de Master System.

Pero lo tengo.

También recuerdo el caso de un informático. Decía que tenía un portátil con Arch Linux totalmente personalizado… pero no lo usaba. Lo tenía ahí parado, de soporte. Tenía la satisfacción de haberlo conseguido y tenerlo, y de ahí su utilidad no pasaba. ¿Para qué quieres algo que no vas a usar? Y lo que es peor: ¿por qué perder el tiempo con ello?

La moraleja es que las posibilidades no son malas si se usan, pero no molan tanto si no. Los usuarios de Windows y macOS tienen razón, en parte: instalas el sistema y lo usas. Fin. El diseño de Apple me gusta más, y no tienes que pensar un segundo en qué vas a hacer con él. Es plug’n’play, básicamente.

Nosotros mandamos en Linux

Linux nos permite cambiar todo lo que queramos. Nosotros mandamos. Somos Dios. Pero también podemos romper unas cosas y perder el tiempo en otras que no vamos a usar. De nosotros depende de si hacemos un buen uso de las libertades que nos aporta.